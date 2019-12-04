Шепелев закрутил роман с Тулуповой через год после смерти Фриске

Дмитрий Шепелев совсем недавно официально объявил о своих отношениях с Екатериной Тулуповой. На этот шаг телеведущий пошел для того, чтобы прекратить все спекуляции на тему своей личной жизни. И вот сейчас появились неожиданные подробности романа звезды с новой избранницей.

"Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети. Наши дети ходили в один детский сад", - заявил Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Ведущий не скрывает от нынешней возлюбленной, что дорожит своими отношениями с Жанной Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году. "Я ведь сделал ей предложение. Я знаю ее легкой, нежной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей... Я не отказываюсь от своего прошлого. Это многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком. Но я не хочу жить прошлым", - сообщил Дмитрий.

По его словам, он рассказывает сыну, что его мама прежде всего - обычный человек, а не артистка. Потому по дому расставлены фотографии Жанны.

Дмитрий также вспомнил историю конфликта с родственниками певицы. Шепелев заявил, почему родители вокалистки не видятся с Платоном: "Есть решение суда, они сами инициировали порядок общения с ребенком, чтобы было официально. Суд постановил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят до сих пор. Но зато они приходят на те ток-шоу, которые рады их видеть, рассказывают, какой я плохой отец".

Телеведущий отметил, что на первом месте для него спокойствие наследника: "С моей стороны было требование - не выкладывать фотографии с ребенком, не таскать его по телепередачам".

А затем шокировал признанием: "При Жанне этот конфликт уже начинался. Она не общалась с отцом те два года, когда мы были вместе до болезни. У нее были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода".

После смерти певицы к нему заявлялся Владимир Фриске, вооруженный пистолетом: "Как только не стало Жанны, первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он пришел на эту площадку с пистолетом! Я не шучу! И если бы не охранник, который встал между нами и увел его, я не знаю, что было бы дальше! Он угрожал мне".

А через несколько месяцев Дмитрий вернулся с прогулки с сыном домой и обнаружил возле квартиры пятерых агрессивно настроенных незнакомцев. "На моих глазах и глазах моего ребенка моему охраннику, который закрыл нас своим телом, они ломают руку. Я клянусь, что так и было!", - дрожащим от волнения голосом поведал телеведущий.

Он отметил, что этот случай Платон помнит до сих пор: "Это единственный кошмар из его детства и, я надеюсь, последний, который он будет вспоминать".