200 лет спустя. Три крупнейших российских парусника пройдут по пути первооткрывателей Антарктиды

2020-й в России объявлен годом Антарктиды – 200 лет назад великие первопроходцы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев нанесли на карту новый, шестой континент. Эпоха великих географических открытий на этом завершилась а новым территориям присвоили русские имена. Два века спустя в память о великом морском походе три самых больших парусных барка России повторят то самое кругосветное путешествие.

МОРСКАЯ ПРАКТИКА

На борту всех трех парусников, кроме членов экипажа — курсанты рыболовных и транспортных вузов из разных регионов России, не даром парусники называются учебными. По пути суда будут заходить в те же порты, где останавливались во время своего морского похода Беллинсгаузен и Лазарев. Это будут не простые учебные заходы в порт, каждый заход станет своего рода историческим событием как для всего экипжа, так и для жителей городов — портов. Все парусники оборудованы почти как музеи – на борту экспозиция, посвященная открытию Антарктиды, а экипаж будет встречать гостей в форме русских моряков 200--летней давности.

Для курсантов этот поход будет самым ярким и знаковым событием.Фото: Вадим ПОПОВ

– Безусловно для курсантов это будет самое яркое и знаковое событие в жизни, – уверен капитан-наставник учебных парусников Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков. – Основная идея в том, чтобы на парусниках Росрыбаловства курсанты, которые отправятся в плавание на свою первую морскую практику прошли часть пути, который прошли Лазарев и Беллинсгаузен. Потом вот эти все впечатления, заходы, выставки и встречи они же потом вместе с курсантами разъедутся по всей стране, и так эта история будет продолжаться и жить и в курсантских впечатлениях, в курсантской памяти в том числе.

– Во всех портах захода мы пригласили присоединяться все парусные суда, которые там есть, для того, чтобы встречать наши корабли, чтобы вместе с ними входить непосредственно в порт. Многие любители мореплаватели на это откликнулись. В Антарктиде еще один парусник присоединится к нам с любителями — туристами. Мы надеемся что во всех портах захода будет такая дружественная атмосфера и после того как закончится часть экспедиции, – говорит заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Паллада» и «Седов» встретятся в районе мыса Горн.Фото: Вадим ПОПОВ

На обратном пути, после того, как завершится этап экспедиции, посвященный 200-летию открытия Антарктиды, экспозиция на бортах парусников поменяется и начнется этап, посвященный 75-летию Победы.

– Мы договорились с Росархивом, они нам предоставили уникальные материалы, документы и видео хроники, которые действительно будет интересно показывать всем жителям городов — портов, куда мы будем заходить по ходу маршрута, – уверен Илья Шестаков.

ИЗ ДВУХ ПОРТОВ

Масштабная кругосветная экспедиция стартует в два этапа. Первой в море вышел фрегат «Паллада». Его торжественно проводили в путь из порта Владивостока еще первого ноября 2019 года. 7 декабря он уже войдет в первый порт своего маршрута Апиа в Самоа. В тот же деть, 7 декабря порта Калининграда выйдут барки «Седов» и «Крузенштерн». А уже через несколько дней их маршруты разойдутся — «Седов» совершит первый переход своей кругосветки до испанского порта Лас-Пальмас, «Крузенштерн» отправится в переход до порта Санта-Крус-де-Тенерифе. Его маршрут не будет кругосветным, но включит трансатлантический переход.

Планируется, что фрегат «Паллада» и барк «Седов» встретятся в районе мыса Горн и часть пути до мыса Доброй Надежды преодолеют вместе. Еще одна встреча судов запланирована в районе островов Южной Георгии – в точке, максимально приближенной к побережью Антарктиды все три судна сойдутся и вместе совершат 200-мильную регату. Возможно к ним присоединятся парусники поменьше – сейчас об этом ведут переговоры, и шесть судов уже подтвердили свое намерение участвовать.

Все три парусника оборудованы по последнему слову техники.Фото: Вадим ПОПОВ

НА СВЯЗИ

«Крузенштерн» и «Седов», несмотря на почтенный возраст (обоим судам уже почти по 100 лет), сегодня это современные суда, оборудованные по последнему слову техники. Перед таким серьезным испытанием парусники прошли тщательную подготовку, их отремонтировали и заменили оборудование а также установили на борту каждого судна современные средства связи. Это позволит экипажу оперативно в режиме онлайн сообщать обо всем, что происходит на борту. У экспедиции есть собственные аккаунты в соцсетях «Вконтакте», Facebook и Instagram, где можно следить за всеми интересными событиями, такими, как например День Нептуна, который традиционно отмечают на каждом судне, когда оно пересекает экватор.

Кроме того, у экспедиции есть свой сайт, на котором в режиме онлайн можно отследить на какой точке своего маршрута находится каждое судно. Через три недели после старта россияне отметят Новый год, и участники экспедиции не останутся в стороне, благодаря установленному на ботах современному оборудованию они смогут увидеть праздничную речь президента на большом экране даже находясь в открытом море.

– Когда все три судна встретятся в районе островов Южной Георгии, мы планируем еще установить связь с МКС, чтобы экипажи парусников могли пообщаться с космонавтами, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Закончат парусники свои морские походы не одновременно. Так «Паллада» должна вернуться во Владивосток 9 июня, «Крузенштерн» вернется в Калининград 3 сентября, а «Седов» 12 декабря 2020 года.