Читатели «Комсомольской правды» выбрали 50 легендарных брендов нашей страны

Торжественной церемонией завершается всероссийский народный проект, запущенный по инициативе Издательского дома «Комсомольская правда» весной этого года. 5 декабря на площадке Московского ипподрома состоится награждение 50-ти легендарных брендов нашей страны. Заслуженные награды победители получат из рук главного редактора и генерального директора ИД «КП» Владимира Сунгоркина.

- C мая по середину ноября аудитория KP.RU со всей России предлагала претендентов на получение премии, а затем и активно голосовала за них, чтобы перевести в статус лауреатов, - сообщают авторы проекта. – Читатели «Комсомольской правды» на начальном этапе предложили 1000 брендов, но до голосования дошли только 131. Эти компании и торговые марки были основаны в Советском Союзе или даже в царское время. И знамениты не только своей великой историей и отцами-основателями, но и блестящим настоящим – развиваются и процветают в 21 веке, как и «Комсомолка».

За любимые мультфильмы, сладости, машины, фотоаппараты, университеты, театры, магазины, заводы и даже производителей легендарного оружия отдали свои голоса 5 миллионов человек. Как распределялись голоса и другую информацию можно увидеть на странице проекта.

В газете «Комсомольская правда» в течение 6 месяцев публиковались самые интересные и неожиданные факты о номинантах. А на Радио «КП» выходили тематические выпуски ностальгической программы Михаила Антонова «Дежавю», куда поступало рекордное количество звонков слушателей. Оргкомитет конкурса сообщает, что при таком отклике аудитории проект имеет все шансы стать ежегодным. И в 2020 году удивит нас новыми рекордами.

Совсем скоро мы узнаем 50 легендарных брендов, которые выбрали читатели «Комсомольской правды»! Смотрите прямую трансляцию с церемонии награждения с 5 декабря, с 19.30 до 21.00 (по Москве) на сайте KP.RU и в официальных группах «КП» в социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники.