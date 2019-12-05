С Евгением Мироновым произошел несчастный случай

Евгений Миронов пострадал во время спектакля в Театре наций, которым руководит более 10 лет. На несколько секунд актер лишился чувств. Его спас парик.

Евгений Миронов не только является художественным руководителем Театра наций, но и успешно играет в спектаклях. Во время очередной постановки с именитым актером произошел несчастный случай.

53-летний артист играет очень сложную роль. По ходу действия ему все время приходится перешагивать через металлические балки, трубы и преодолевать прочие препятствия. Однажды Миронов не заметил декорацию, сильно ударился головой и получил тяжелую травму прямо во время спектакля.

На несколько секунд Евгений даже потерял сознание. Ему повезло, что на нем был парик, иначе последствия могли быть очень серьезными. "Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль", - цитирует знаменитость Hello.

Впрочем, работа Миронова часто сопряжена с риском. Как-то артисту пришлось выживать в тайге. Он также снимался в ледяной воде.

Кстати, в обычной жизни Евгений очень любит экстремальные виды спорта. Он не раз признавался, что жизнь без риска и препятствий была бы неинтересной. "Я катаюсь на лыжах уже очень давно, поэтому сложных трасс совсем не боюсь", - хвастается звезда.