51-летняя Екаткерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Екатерина Стриженова более 30 лет счастлива в браке с актером Александром Стриженовым. Глядя на эффектную артистку, сложно поверить, что она полтора года как бабушка. Однако звезда экрана по-прежнему шикарно выглядит, в чем и смогли убедиться гости недавней премии в кинотеатре "Иллюзион".

Екатерина Стриженова блистала на красной дорожке на вручении премии "Событие года" в компании супруга Александра Стриженова. Награда вручается за достижения в области кино и телевидения. Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами. Дополнением к эффектному наряду шел черный клатч.

От красавицы было невозможно отвести глаз. Поклонники восхитились не только нарядом знаменитости, но и тем, как она моложаво выглядит. Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Что касается Александра, то он выбрал стиль total black. Актер облачился в черный костюм и черную рубашку. Супруги с удовольствием позировали фотографам. Стриженов не отходил от возлюбленной ни на шаг.

Кстати, Екатерина и Александр Стриженовы в этом году отпраздновали 32-летие супружеской жизни. Их семью считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Влюбленные воспитали двух дочерей - Настю и Сашу. И теперь помогают старшей наследнице заботиться о внуке Петре.