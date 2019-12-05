Травят ли вашего ребенка в школе: онлайн-тест поможет родителям узнать о буллинге

Недавнее исследование российских ученых показало: каждого третьего ребенка травили в классе. Чтобы бороться с этим явлением, в 2017 году благотворительным фондом "Журавлик" при поддержке фонда президентских грантов была запущена программа «Травли NET». Программа и ее отдельные элементы сегодня успешно используется в школах столицы и других городов.

- Мы создаем методические пособия, обучающие видеоролики и прочие материалы по противодействию травле для детей и взрослых. Важно дать возможность учителям, родителям и всем желающим получить информацию о буллинге, о том, как с ним бороться, - говорит создатель программы «Травли NET», президент АНО БО «Журавлик» Ольга Журавская.

Но по данным экспертов «Травли NET», четверо из пяти жертв буллинга не рассказывают об этом родителям. Молчать предпочитают и свидетели травли - две трети ребят никому не говорят, что в их школе есть буллинг.

Как же тогда родителям узнать о проблеме? Помочь мамам и папам вовремя распознать беду призван новый онлайн-тест. Его вместе с экспертами программы «Травли NET» запустил детский телеканал Cartoon Network.

Авторы теста предлагают родителям внимательно понаблюдать за своим ребенком и ответить на несколько вопросов. А рекомендации, подготовленные психологами, помогут разобраться: есть ли травля в вашей школе и что делать, если ваш ребенок — жертва, агрессор или свидетель буллинга.

Тест - это часть социальной кампании «Месяц антибуллинга», которую уже пятый год подряд запускает Cartoon Network.

- Cartoon Network несколько лет подряд привлекает внимание к теме травли в школах, объясняет термин «буллинг», обращает внимание широкой аудитории на масштаб проблемы. На этот раз кампания в первую очередь адресована родителям. Она призвана научить их распознавать ситуации буллинга и помочь им грамотно действовать, если их ребенок столкнется с травлей в школе, в компании друзей. Для нас это важная просветительская задача, — рассказал Григорий Лавров, генеральный директор компании «Медиа Альянс».

Помимо онлайн-теста в период кампании «Месяц антибуллинга» Cartoon Network будет обращаться напрямую к детской аудитории - в телеэфире и соцсетях, призывая не стесняться и не бояться своих особенностей, ценить свои отличия от других и уважать чужую индивидуальность.