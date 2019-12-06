Претензии к пухлым щекам и вера в чудо-коктейль: как Родченков врет, ломая карьеры спортсменам

В понедельник, 9 декабря, ожидается, что будет принято решение о судьбе российского спорта. Комитет по соответствию ВАДА заявил, что российская сторона не предоставила правильную базу данных, она не сходится с той, что предоставил тайный информатор. Коим является Григорий Родченков.

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории в начале 2018 года потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в суде. 28 российских спортсменов были оправданы, а еще для 11 смягчили жесткие наказания от МОК и ВАДА. «КП», изучив опубликованные материалы дел, рассказывает о случаях лжи Родченкова в адрес российских спортсменов.

ЩЕКИ ОЛЬГИ ФАТКУЛИНОЙ

В своем дневнике, которым Григорий Родченков козырял во время заседания Спортивного арбитражного суда и который он, по его признаниям, продал за миллионы долларов западным СМИ, значилась одна запись. В ней упоминалась конькобежка Ольга Фаткулина.

11 февраля 2014 года Родченков был на в Сочи на олимпийских соревнованиях по конькобежному спорту среди женщин на 500 метров. Россиянка тогда заняла третье место, выиграв первую медаль на Играх в Сочи для нашей страны. Родченков, как он утверждает, записал в дневнике, что у Ольги - слишком пухлые щеки, что является последствием приема гормона роста. В 2016 году фамилия Фаткулиной оказывается в списках, которые появились в докладе Ричарда Макларена. Но о самой этой причине попадания туда спортсменка узнала лишь в декабре 2017 года. У себя в личном Инстаграме она пишет ну очень ироничный пост:

- Родченков один из пунктов написал что я в списке из-за моих ЩЁК. Он был на моих соревнованиях в тот день. Увидел меня и мои щёки или мои щёки а потом меня и сделал вывод и написал что я употребляла гормон роста! Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь «до добра» доведут.

И выложила у себя на страничке в соцсети подборку своих фотографий разного возраста. И на всех — один размер щек.

Ольга Фаткулина выложила у себя на страничке подборку своих фотографий разного возрастаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже находясь в Спортивном арбитражном суде Лозанны конькобежка заявила, что никогда не принимала допинг, коим является гормон роста. А вот ее пухлые щеки - обычная особенность организма. И если надо — она может показать детские фотографии.

Уже в интервью "КП-Челябинск" Ольга заявила:

- Почему Родченков меня внес в этот список? Я, конечно, понимаю, что у меня выраженные черты лица и он обратил внимание на это на Играх в Сочи. Но это же не аргумент.

Фаткулину после жестких санкций МОК оправдали, вернув все регалии Олимпиады-2014 года. Но на Игры 2018 ее, как и множество других спортсменов, не пустили без объяснения причин.

На всех фотографиях у Ольги один и тот же размер щекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

САНОЧНИК ДЕМЧЕНКО НЕ МОГ БЫТЬ КЛИЕНТОМ РОДЧЕНКОВА

Как говорил в своих многочисленных интервью западным СМИ Григорий Родченков, на Олимпиаде 2014 года в Сочи российские спортсмены пили придуманный им допинг-коктейль «Дюшес». Для этого нужно было стероидные препараты запить алкоголем. И в качестве железных доказательств во всех инстанциях значился файл с названием «Список Дюшес». Во время разбирательств в Спортивном арбитражном суде Лозанны саночник Альберт Демченко, который к началу 2018 года уже трудился тренером сборной, категорически отверг все эти обвинения. И все поясняется довольно легко.

Демченко даже в теории никак не смог бы попробовать эту якобы эффективную допинг-методику. В мае 2011 года у спортсмена был удален желчный пузырь, а это значит что тезис о том, будто бы он пил алкогольный коктейль «Дюшес» - абсурд! А кроме того, в мае 2013 года у спортсмена была язва желудка. Он лечился и был обследован в Германии, и такие тесты говорят о том, что в его крови просто не могло быть запрещенных веществ из-за его проблем со здоровьем.

Итог разбирательств в суде? Демченко вернули все регалии и это помогло ему вернуться в активную работу с национальной сборной, но без допуска к Олимпиаде-2018. За ним остались две серебряные медали Сочи-2014 - в соревнованиях одиночников и в эстафете.

БИАТЛОНИСТКУ ИЗ "СПИСКА ДЮШЕС" КОКТЕЙЛЬ МОГ УБИТЬ

Биатлонистка Ольга Вилухина на Олимпиаде 2014 года выиграла серебро в эстафетной гонке. Но спустя пару лет Вилухина по какой-то причине оказалась в «списке Дюшес», который показывал всему миру как железное доказательство Родченков. У спортсменки отняли серебро Олимпиады-2014 и она ищет правды в судах.

В суде Нью-Йорка, куда Вилухина вместе с подругами по команде Яной Романовой и Ольгой Зайцевой подали заявление на Родченкова, было сделано неожиданное заявление. Представитель биатлонисток в официальных документах, направленных в суд, отметил существенную деталь:

- В 2013 году Вилухиной был официально поставлен диагноз «гипертиреоз». Учитывая природу этого заболевания, для нее было медицинской невозможностью использовать анаболические стероиды, в том числе ингредиенты стероидного «коктейля Дюшес», поскольку они могли привести к очень серьезным последствиям для здоровья. В том числе и смерти.

То есть, выходит, что Вилухина не могла принимать препараты, о которых говорил беглый ученый. Просто потому, что это могло ее просто убить.

СКЕЛЕТОНИСТ ТРЕТЬЯКОВ ВЕРНУЛ СЕБЕ ИМЯ, КОГДА ЕГО ПОСЛУШАЛИ

На Олимпиаде 2014 года Александр Третьяков одержал победу в соревнованиях по скелетону. Спустя пару лет стал разгораться скандал из-за откровений Родченкова и россиянина сильнее всего невзлюбили распаленные высказываниями соперники из Латвии братья Дукурсы, с которыми он давно соперничал и часто побеждал. Они считали его предателем и требовали вернуть им медаль Сочи-2014.

В декабре 2017 года у Третьякова МОК отобрал золотую медаль и пожизненно отстранил его от Олимпиад. В решении занимавшейся этим делом комиссии Освальда особо отмечается ключевой момент.

Как утверждает Григорий Родченков, он вспомнил разговор об эффекте его допинг-коктейля и влиянии на скорость Третьякова в скелетоне. Будто бы благодаря этому на старте Александр добавлял 0,05-0,07 секунды, что для такого вида спорта отличные цифры преимущества. В официальном же решении Спортивного арбитражного суда, который вернул Третьякову все регалии, говорится, по сути, что нашего спортсмена выслушали. Скелетонист сказал, что ускорение на старте было всегда его сильной стороной, что можно увидеть по его результатам.

И поэтому оно само по себе не может никак служить доказательством применения допинга. А все допинг-тесты на соревнованиях за пределами России у него всегда давали отрицательный результат. Так что все победы Третьякова в карьере - это не результат действия «коктейля Родченкова», а - постоянных и тяжелых тренировок. Но МОК без объяснения причин не пустил Третьякова на Олимпиаду в Пхенчхан. Но зато спустя год он выиграл Кубок мира в сезоне 2018/2019 годов, став во второй раз в карьере лучшим скелетонистом планеты.

Григория Родченкова неоднократно ловили на лжи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"ТА САМАЯ" ДОПИНГ-ПРОБА ЛЫЖНИКА ЛЕГКОВА

Начиная с весны 2016 года Григорий Родченков не раз в красках пересказывал западным СМИ одну занятную историю. «Под шум фейерверков» в ночь закрытия Олимпиады 2014 года в Сочи он подменял допинг-пробу лыжника Александра Легкова, который выиграл гонку на 50 километров в последний день тех Игр.

И вот, осенью 2017 года в интервью норвежскому VG Родченков вспоминал:

- Я подменил его образец 23 февраля. Помню это, потому что в тот день была церемония закрытия. Я ещё пошутил, что это церемония закрытия нашей работы в Сочи. Тогда мы подменили пробу Легкова и спасли его. Раньше он все время проигрывал на финише, а тут - победил соперников. Я отметил, что он сделал это благодаря моему коктейлю из допинга.

Это было заявление для СМИ, которое никто не стал никак перепроверять. Злые сказки о России всегда в цене. Но вот уже в начале 2018 года в Спортивном арбитражном суде в Лозанне выяснилось совершенно другое. К тому времени мир увидел дневник Григория Родченкова с Олимпиады 2014. И в суде заявили, что будут считать его весомым доказательством, как и все сведения оттуда. Следующие строки из итогового решения суда бьют ученого наповал:

- Образцы, взятые у участников лыжного марафона 23 февраля, поступили в лабораторию в 0:45 24 февраля, а в кабинет биохимического анализа - в 1:42.

Таким образом, если доктор Родченков и подменял образцы, то должен был оказаться в постели не раньше 4 часов утра. Однако согласно его дневнику, доктор в тот день «хорошо спал всю ночь». В дневнике Григория не было никаких пометок на тему этой истории. И суд заявил прямо, что это - голословные утверждения, не подкрепленные никакими фактами.

Лыжник Легков стал символом борьбы российских спортсменов за правду. «Победное» решение по нему было опубликовано первым. Когда же он прошел через все суды, которые доказали его невиновность, то вместо извинений, ему было заявлено: «Если найдутся какие-то новые сведения по этой истории, мы вновь заведем дело».

Во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане показательный случай рассказала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью спецкору "КП" Дарье Асламовой:

- На суде Макларену задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? - Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. Это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами.

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