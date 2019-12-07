Разгонять нельзя оставить: как на Западе власть борется с политической анархией

Отечественная оппозиционная тусовка, а также ее симпатизанты в медиа-среде последние месяцы кормят публику разной степени кровожадности историями про «зверства» властей по отношению к «невинным» нарушителям общественного порядка и законодательства о массовых мероприятиях. В трактовке несистемных псевдо-либералов не существует никаких границ для их политического «самовыражения». Ударить полицейского – без проблем. Напасть на сотрудника Росгвардии – все во благо «демократии». Угрожать жизни детей сотрудников правоохранительных органов – пожалейте парня, это же всего лишь твит. Перекрыть улицу и нарушить жизнь мегаполиса – мелочь, по сравнению с «хотелками» великовозрастных активистов. В этой связи хочется припасть, так сказать, к источнику истины для нашей оппозиции и посмотреть на то, как на Западе и конкретно в Соединенных Штатах.

Перед тем как разбирать конкретные кейсы, считаю важным сделать одно принципиальное замечание сущностного характера. Дело в том, что любая развитая демократия возможна лишь там, где строго соблюдается процедура, буква и дух закона. Народ не может осуществлять свою конституционно закрепленную власть при господстве анархии и заявительном принципе политических акций. При всем уважении к позиции той или иной политически активной группы населения их «хотелки» ограничены свободой и правами других людей. Нельзя просто так выйти и перекрыть Тверскую, нельзя взять и заблокировать движение на Пушкинской площади – такие действия квази-револционеров подрывают общий порядок и нормальное течение жизни других людей. То же самое относится и к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. К чему приводит потакание этому можно прекрасно видеть на примерах из Украины, ближневосточных переворотов и гражданских войн, на примере многочисленных государственных переворотов на постсоветском пространстве.

В этом смысле, пример отношения к нарушителям определенной законом процедуры массовых мероприятий в США в некотором смысле можно считать эталонным. Можно вспомнить события вокруг движения Occupy Wall Street, когда по всей стране группы левацки настроенной молодежи перекрывали хайвеи, захватывали общественные пространства и университетские кампусы. Наиболее известной акцией движения стало перекрытие 1 октября 2011 года Бруклинского моста – полиция через громкоговорители объявила, что все кто покинет пешеходную зону будут арестованы за препятствие трафику, в итоге порядка 20 человек было арестовано, несколько человек получили реальные тюремные сроки за столкновения с полицией. А через год, уже в 2012 году во время акции «оккупаев» в манхэттенском парке Зукотти было арестовано еще около 70 человек, в числе которых было и трое инвалидов-колясочников, которых заковали в наручники и затолкали в полицейский минивен. Среди задержанных, по данным газеты The New York Post было также и несколько журналистов, освещавших несанкционированную акцию протеста.

Есть и другие совершенно замечательные примеры из США. Так, при разгоне толп протестующих против расовых проблем жителей Балтимора полиция Мериленда активно применяла броневики, вертолеты, слезоточивый газ. В городе активно работали федеральные агенты, применялись беспилотники ФБР, по сообщениям американской прессы в зоне беспорядков также были задействованы силы Министерства национальной безопасности. В городе был введен комендантский час и только за его нарушение (без учета задержанных участников манифестаций) достигло за первый день 35 человек. Американской полиции и властям даже в голову не приходило как то оправдываться при применении таких жестких мер. Принцип был один – сначала восстановление общественного порядка и нейтрализация провокаторов, и только потом все политические дискуссии.

Другим отличным примером применения этого принципа можно назвать январские события в Вашингтоне в 2017 году, когда толпы сторонников Клинтон громили магазины и избивали прохожих на Пенсильвания-авеню, протестуя против инаугурации Трампа. Полиция действовала предельно жестко. Было арестовано 217 человек, а обвинения в сопротивлении полиции и неподчинении было предъявлено порядка 150 активистам. Власти полностью поддержали действия полиции и заявили о недопустимости такого типа «политического протеста».

В Европе дела обстоят аналогично, причем во многих европейских странах законодательство более централизовано в отношении наказания за участие в незаконных массовых акциях. Так в Италии можно попасть в тюрьму на срок до года за участие в любой акции, численностью больше 10 человек и подпадающей под определение «нежелательное скопление». Митинг в Италии можно запретить если на нем происходит «надругательство над символами государства и глумление над властями республики». Во Франции за участие в несанкционированном шествии можно получить также срок до года и штраф порядка 15 тысяч евро. В Финляндии только за то, что скрываешь лицо под маской на массовом мероприятии можно загреметь в тюрьму на срок до 3 месяцев, а за участие в несанкционированной акции уехать в места не столь отдаленные на три года. И естественно, что во всех европейских странах полиция может в любой момент отменить, перенести или изменить маршрут шествия или манифестации, имеет полное право (а частенько пользуется этим) на полный досмотр участников, выяснение их личности и задержание для выяснения личности.

Таким образом, мы видим, что европейская и американская практика правосудия и правоприменительной практики по отношению к участникам и организаторам несанкционированных манифестаций крайне жестка и предполагает огромные штрафы и длительные тюремные наказания. Эта практика выработана дорогой ценой, долгими годами сопротивления социальной анархии и пониманием того, что никакой прогресс и демократия невозможны в стране, где на улицах бесчинствуют толпы молодчиков, нарушаются права обычных граждан и совершается насилие в отношении полицейских. Это путь в никуда, на таком фундаменте прочного общественного мира не построишь.