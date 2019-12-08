2019-12-08T15:39:32+03:00
Политика

Егор Жуков - это Грета Тунберг московского розлива

Что объединяет шведскую школьницу и российского студента
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Егор Жуков стал новой иконой либеральной общественности.Егор Жуков стал новой иконой либеральной общественности.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Егор Жуков, осужденный ранее на 3 года лишения свободы условно, стал новой иконой либеральной общественности. В нем теперь видят чуть ли не замену Алексею Навальному, и не в плане сбора донатов. Его цитируют, им восхищаются, его предостерегают от «головокружения от успехов» и «монетизации полученного статуса». Российские либералы стали носиться в Жуковым примерно так же, как и мировая прогрессивная общественность с шведской школьницей Гретой Тунберг, которую возвестили чуть ли не совестью всей планеты.

И для такого сравнения есть все основания. И Егор, и Грета пока ничем себя не проявили, кроме как в заявлениях и речах. Грета тоже из протестующих, как и Егор. Только ее протест не против власти, а против всей цивилизации, губящей, по ее мнению, планету. Доказательства, фактология ее совсем не интересуют, поскольку это ведь надо разбираться, вникать, да еще и понимать, что может оказаться непосильным для разума незрелой девочки. Примерно так же обстоит и с Егором - он сам прекратил свою кампанию по выборам в Мосгордуму, поняв, что ему ничего не светит даже на начальном этапе сбора подписей. Что не помешало ему в дальнейшей активности.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

Затраты на «экологические» путешествия Греты в итоге в разы сильнее загрязняют атмосферу, чем если бы она пользовалась благами цивилизации. Но этого она тоже пока не понимает, взрослые не объяснили. Предложения Егора Жукова, которые восхищается «коллапсом», что должен наступить после акций протеста - из этой же серии незрелого инфантила. ЧЕм-то он напоминает оператора из «Москвы слезам не верит», который рассуждал, что через несколько десятилетий «все будет телевидение». Только теперь место ТВ занял интернет.

Коллапс и разруха, столь бурно и непосредственно приветствуемые им в своих заявлениях, выглядят для него радостью и праздником непослушания. Остановившиеся в тоннелях поезда метро, закрытые торговые центры, магазины и аптеки, самолеты на приколе в аэропортах, «Скорые», которые не приедут и к его же собственной бабушке, холод в квартирах, отсутствие продуктов, воды и электричества и прочая - картинка, которую он бы, наверное, с удовольствием увидел в интернете. Только вот инфантил не понимает, что интернета тоже не будет, и деньги с банковской карты папы он снять не сможет.

Дитя, которому еще предстоит и умнеть, и взрослеть, чтобы получить хоть какое-то представление о реальной жизни, а не о том, что для доказательства своей правоты надо угрожать бабушке вылить в унитаз кастрюлю повидла, которое она сварила для любимого внучка. Учиться, учиться и учиться, прежде всего, на своем опыте - вот что надо Егору Жукову, чтобы не вызывать смех своими идеалистическими бреднями и фантазиями про «революции без крови» и т. д. А он ведь всерьез захотел стать президентом страны. Причем, тоже очень своеобразным.

- Я хочу стать президентом страны, который будет последним президентом, от которого что-либо зависит, - заявил он в интервью после приговора и, видимо, осознав, что произнес что-то не очень понятное, добавил. - Вот можно так сказать, если без пространных каких-то размышлений.

И лишь еще больше усугубил «непонятку». Так школьник, сморозив глупость, начинает более пространно рассуждать о том, чего не знает, и еще больше запутывает и себя, и преподавателя.

Кстати, Грета, кажется, осознала комизм своего дутого авторитета и уже заявила, что «за Атлантику не стоит бороться школьными прогулами». Достигнет ли зрелости шведской школьницы российский студент Егор Жуков?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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