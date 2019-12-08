2019-12-08T18:18:52+03:00
Общество

Веган-блогерша села на тридцатидневную "диету хищника". Ей понравилось, подписчикам - нет

Элис Паркер получила популярность в соцсетях благодаря веган-контенту, а теперь перешла на мясоедение - с ним она чувствует себя "сосредоточенной и здоровой"
Ольга МАТЫС
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Тридцатидневная мясоедческая диета закончилась для блогера отказом от веганства ради собственного здоровья. Фото: Instagram @alyseparkerrТридцатидневная мясоедческая диета закончилась для блогера отказом от веганства ради собственного здоровья. Фото: Instagram @alyseparkerr
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Инстаграм-блогер из Великобритании Элис Паркер пришлось ради своего здоровья пренебречь этическими принципами веганства - и заодно мнением немаленькой части своих семи сотен тысяч подписчиков. Девушка с пятилетним опытом отказа в любых продуктах животного происхождения в качестве эксперимента села на месяц на так называемую "диету хищника" - включающую в себя всё, что веганам категорически нельзя, и пришла к неоднозначным для её фанатов выводам.

Элис Паркер столкнулась с непониманием части своих последователей, однако многие поддержали девушку за её честность. Фото: Instagram @alyseparkerr

Элис Паркер столкнулась с непониманием части своих последователей, однако многие поддержали девушку за её честность. Фото: Instagram @alyseparkerr

На новом рационе Элис довольно быстро осознала положительные перемены в своем самочувствии.

- Я проглотила свою гордость и решила, что попробую. Полностью на животной пище, - написала Элис в своем Инстаграм-аккаунте, - И я проснулась на следующее утро, чувствуя себя более ясной, сосредоточенной, здоровой - здоровее, чем в течение многих лет».

Объясняя в посте преимущества мясоедческой диеты, Элис утверждает, что у нее было «больше энергии и способности концентрироваться в течение всего дня» по сравнению с тем, когда она была веганом. Она также рассказала, что волновалась, прежде чем решилась рассказать своим подписчикам о такой разительной перемене, но хотела быть честной с ними и с собой, потому что она «начала слышать историю за историей от своих друзей-веганов, сбегавших с веганского корабля».

Сама блогерша рассказала, что решилась на эксперимент с рационом только ради своего здоровья. Фото: Instagram @alyseparkerr

Сама блогерша рассказала, что решилась на эксперимент с рационом только ради своего здоровья. Фото: Instagram @alyseparkerr

Разумеется, многие совсем не поняли Элис и обвинили её во всех смертных грехах. Один её (наверное, уже бывший) подписчик напомнил блогерше: «Коровы испытывают страх и боль. У них есть чувство семьи. Они понимают, что умрут, когда их убивают».

«Промышленное выращивание говядины не только жестоко по отношению к умным животным, но и невероятно вредно для окружающей среды. Вы - часть проблемы, не притворяйтесь, что вы - часть решения», - присоединился к обвинителям другой пользователь Инстаграм.

Но нашлись и те, кто принял перемены в жизни "инфлюэнсера" спокойно и с пониманием. "Бывший веган здесь, девочка», - прокомментировали в Сети. - «Выяснить, кто ты за пределами того, что ты ешь, - одна из самых больших задач, когда ты так уверен в идее, похожей уже на религиозный культ".

В любом случае, количество подписчиков Элис на YouTube сейчас никак не изменилось - оно по-прежнему насчитывает более семисот тысяч человек. Так что, возможно, нас ждет волна отказа от жёсткого веганства в пользу более сдержанного ограничения употребления продуктов животного происхождения.

Ранее kp.ru рассказывал о необычном "веганском" свитере, который можно купить за сто пятьдесят долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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