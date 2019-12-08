"Сердце екает": Валерия показала сына и его девушку после страшной аварии

У певицы Валерии точно добавилось седых волос на голове. Сложно даже представить, что пережила многодетная мама, узнав о жуткой аварии под Санкт-Петербургом, в которой лишь чудо спасло от смерти ее младшего сына Арсения Шульгина, его девушку и друзей пары. Меж тем, сам звездный наследник разместил в блоге фотографии после аварии, которые по-настоящему шокируют.

Валерия мужественно держится после ДТП, участником которого стал Арсений Шульгин. Прилетев в Санкт-Петербург, знаменитость тут же бросилась к сыну. Счастливое воссоединение звездного семейство произошло в одном из местных ресторанов. Однако семейную встречу она представляла не так. "Это стресс для всех колоссальный и урок. Без надобности такие расстояния лучше не преодолевать", - подчеркнула Валерия.

Она разместила снимок вместе с Арсением и его девушкой. "Друзья, спасибо всем за беспокойство. Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке - у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы", - подписала снимок певица.

valeriya Друзья, спасибо всем за беспокойство

Вокалистка отметила, что ее наследник намекал о поездке в Северную столицу. Однако в тот момент артистка не восприняла его слова всерьез. "Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: «Все нормально, я губу разбил... Таких сюрпризов лучше было бы не делать", - цитирует исполнительницу "Пятый канал".

Супруга Иосифа Пригожина поблагодарила врачей больницы в Тосно, которые оказали помощь пострадавшим в аварии. Однако подруге Шульгина необходима операция.

Сам Арсений разместил в блоге шокирующие снимки после аварии. "08.12.2019 - мой новый День рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер - Москва, наше спасение - настоящая доля случая. У меня разорваны верхняя и нижняя губы. Ушатаны передние зубы. У Лианы - перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. У Сани - ушиб ребер от ремня безопасности. У Артема - кровоподтеки на руках. Машина - под списание. Авто Лианы", - описал случившееся Шульгин-младший.

arseniy_shulgin 08.12.2019 - мой новый День рождения

Напомним, Арсений Шульгин с компанией друзей ехал в Санкт-Петербург по трассе М-11. Однако добраться до пункта назначения не получилось. Под утро девушка Арсения не справилась с управлением на скользкой дороге. Лиана перепутала педали и люксовый кроссовер Mercedes влетел в отбойник.

Меж тем, знакомый сына Валерии, рассказывая о последствиях аварии, отметил, что все пассажиры, находившиеся в машине в момент происшествия, своей жизнью обязаны Лиане. Мол, девушка продемонстрировала мастерство вождения автомобилем и приняла основной удар на себя. "Благодаря тому, что девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь. Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса", - рассказал пассажир Артем Клюшин. Он отметил, что в настоящее время все счастливы, что живы.