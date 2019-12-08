"Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный?": полуголая Волочкова в мехах растянулась у камина

Не проходит ни дня чтобы Анастасия Волочкова не размещала в своем блоге свежие снимки или видео. Буквально на днях балерина порадовала публику роликом, в котором она рассказывает о приготовлении плова с любимым. По словам звезды, субботний эксперимент прошел успешно.

Анастасия Волочкова в который раз убедилась, что ее самых преданных поклонников прежде всего интересует ее личная жизнь. "Оказывается, многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму. Какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под моим постом, где я провожу вечер с любимыми, готовлю плов, мы смеемся и расслаблено проводим время", - констатировала артистка.

При этом она искренне не понимает, почему ее подписчики такие злые и живут в ненависти. "Давайте веселиться и радоваться позитиву друг друга, а не осуждать за него!", - предложила Анастасия.

Она резонно отметила, что у каждого своя жизнь и каждый имеет право отдыхать и работать, как хочет. "Я считаю, что высказывать непрошеное мнение о внешности и давать советы, в чем ходить дома перед любимым человеком и домашними, это, как минимум бестактно!", - заявила 43-летняя балерина.

По ее словам, главное - чтобы мысли были светлыми, а слова и действия добрыми. "Чувство самоиронии мне присуще всегда! Умейте смеяться над собой, радоваться жизни, и жить станет интереснее", - советует злопыхателям знаменитость.

Она искренне не понимает: "Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный? Или это в ваших семьях так? Но зачем тогда проецировать это на меня?", - разводит руками танцовщица.

И вновь явила народу свой непревзойденный шпагат. На этот раз полуголая Анастасия растянулась у камина. Артистка эффектно подняла ногу и кокетливо уткнула носик в мех, которым оторочена ее парка.