"Наденьте ей штаны хоть кто нибудь": похудевшая Волочкова в микрошортах разозлила публику

Анастасия Волочкова всегда в центре внимания. Ее день расписан по минутам - балерина успешно гастролирует с новой концертной программой, где примерила на себе роль воздушной гимнастки. Ради нового амплуа звезда сильно похудела и не намерена останавливаться на достигнутом. А в те редкие часы, когда не нужно никуда спешить, артистка наслаждается покоем в своем роскошном особняке в Подмосковье.

Анастасия Волочкова постоянно делится с публикой событиями из своей жизни. Она не скрывает, что обожает вести светский образ жизни. Правда, в последнее время артистка часто подвергается критике. Поклонникам не нравится то, как выглядит знаменитость. Многие взволнованы ее худобой.

Помимо этого фолловеры гневаются, когда их любимица размещает откровенные снимки и пользуется фотошопом. Впрочем, Настя спокойно относится к нападкам. Не так давно она поделилась домашним видео. В кадре знаменитость решила рассказать, что получилось из ее идеи приготовить с возлюбленным плов.

volochkova_art Ради любимого что только не сделаешь!

Волочкова предстала перед публикой в микрошортах, больше напоминающих трусы, и майке с тигриным принтом. При этом она была без макияжа и с распущенными волосами. "Где я и где плов. Вы понимаете, что это разные вещи. Но я для себя лучшие ингредиенты приготовила. Это морковка", - не скрывая радости пояснила балерина.

Она заверила, что сама настрогала овощи и даже показала, как это делает. "Из меня повариха еще та", - смеясь отметила артистка. В конечном итоге Настя решила, что будет есть салат, а гости отведают плов. "Ради любимого что только не сделаешь!", - подписала ролик 43-летняя танцовщица.

Однако поклонники разозлились на Волочкову. Одни осудили ее за неподобающий вид. Другим не понравилась чрезмерная худоба, а третьи посчитали, что Анастасия перестаралась с морковью.

"У вас очень много моркови. Положите часть в полиэтиленовый пакет и убери в морозилку", "Очень худая... Прям очень", "Халата дома у Вас нет?", "Самое интересное - это поднять трусы до подмых", "Вообще-то, надо надеть передничек на кухне!", "Почему все время полуголая, все таки не 18 лет", "Настя, извините, может быть, за бестактный вопрос, но почему вы всегда в трусах фоткаетесь и босиком или в пляжных сланцах на фоне шикарных интерьеров?", "Как в трусах стоит", "Наденьте ей штаны хоть кто нибудь", - пишут комментаторы.

Стоит отметить, что на днях Анастасия Волочкова пережила настоящий шок. Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу. Свое гнездышко балерина обустроила по последнему слову техники. В трехэтажном коттедже в пяти километрах по Новорижскому шоссе шикарная обстановка и дорогая отделка. Танцовщица не раз признавалась в любви к дому и называла его своей крепостью. Об объявлении, в котором представлены снимки интерьеров ее хором, она узнала от друзей и знакомых. "Я ничего не продаю. И даже в мыслях. Мой дом - это моя крепость. Я возмущена. Я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы", - резюмировала танцовщица.