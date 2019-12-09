2019-12-09T02:06:23+03:00
Звезды

Новогодняя мода: Блестящая Лопырева, зажигательная Семенович и практичная Лорак

Подбираем праздничный наряд, ориентируясь на стиль звезд
Инна ФЕДОТОВА
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Если вы выберете платье с пайетками или другим блестящим декором, будете королевой вечеринки, прямо как Виктория Лопырева. Фото: instagram.comЕсли вы выберете платье с пайетками или другим блестящим декором, будете королевой вечеринки, прямо как Виктория Лопырева. Фото: instagram.com
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До Нового года осталось три недели, поэтому надо срочно отправляться в магазин за нарядами для новогодней вечеринки. А какими будут эти наряды, нам подскажут звезды, участвующие в новогодних телесъемках и корпоративах.

Основные праздничные тенденции для читательниц «Комсомолки» анализирует топ-стилист Анвар Очилов.

Анна Семенович с помощью пилотки и декорированных пуговиц создала веселый костюмчик стюардессы. В продаже полно брошек и пуговиц в форме крыс и мышей, так что смело экспериментируйте. Фото: instagram.com

Анна Семенович с помощью пилотки и декорированных пуговиц создала веселый костюмчик стюардессы. В продаже полно брошек и пуговиц в форме крыс и мышей, так что смело экспериментируйте. Фото: instagram.com

1. Год Белой Металлической Крысы актуально встречать в нарядах «металлических» оттенков - серебро, золото. Этой зимой в моде для вечерних нарядов - все оттенки лимонного, желтого, красного и зеленого цветов.

Стилисты разрешают на корпоратив и черный наряд, если это мини с интересным декольте, как у Ирины Шейк. Кстати, воланы и банты на нарядах - тренд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стилисты разрешают на корпоратив и черный наряд, если это мини с интересным декольте, как у Ирины Шейк. Кстати, воланы и банты на нарядах - тренд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Не ошибетесь, если купите платье в пайетках - это может быть мерцающая мелкая россыпь на мини-нарядах или расшитые разногабаритными пайетками платья в пол.

3. Анималистичные принты и цветную кожу будут носить весь 2020 год, так что сможете надеть такой наряд больше одного раза точно. Блузка с таким принтом и кожаная юбка или брюки могут в дальнейшем комбинироваться с разными вещами и стать базой ежедневного гардероба.

Необязательно на Новый год покупать новое платье - посмотрите на практичную Ани Лорак. Этот нарядный топ можно носить на работу под пиджак, а брюки с таким принтом будут актуальны весь следующий год. Фото: instagram.com

Необязательно на Новый год покупать новое платье - посмотрите на практичную Ани Лорак. Этот нарядный топ можно носить на работу под пиджак, а брюки с таким принтом будут актуальны весь следующий год. Фото: instagram.com

4. Не забывайте, что в Новый год можно экспериментировать с костюмами: нарядитесь Снегурочкой, стюардессой или серой мышкой (тут даже ушек хватит) и станете самой популярной девушкой на корпоративе - с вами будут фотографироваться не меньше, чем с Дедом Морозом.

Платье Полины Гагариной от дизайнера Александра Терехова универсально: его можно носить и в пир, и в мир. Сейчас актуальны фасоны в стиле 60 - 70-х. Ну и цвет тоже отличный: этот микс желтого и оранжевого называют «темный чеддер». Фото: instagram.com

Платье Полины Гагариной от дизайнера Александра Терехова универсально: его можно носить и в пир, и в мир. Сейчас актуальны фасоны в стиле 60 - 70-х. Ну и цвет тоже отличный: этот микс желтого и оранжевого называют «темный чеддер». Фото: instagram.com

Юлия Барановская демонстрирует три тренда. Здесь мы видим самый актуальный в сезоне оттенок красного (его называют «перец чили»). Модницу выдает V-образный вырез и сложный фасон - такие наряды называют «платья-франкенштейны». Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

Юлия Барановская демонстрирует три тренда. Здесь мы видим самый актуальный в сезоне оттенок красного (его называют «перец чили»). Модницу выдает V-образный вырез и сложный фасон - такие наряды называют «платья-франкенштейны». Фото: Роман ПОЛЯНЧЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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