2019-12-06T13:11:08+03:00
Звезды

«Засучим рукава - в хорошем смысле этого слова - и будем работать»: Шнуров наладит с китайцами культурные связи

Музыкант рассказал «КП», что обалдел от талантов наших соседей [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВААлександр ЕФИМОВ
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Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Похоже, не зря Сергей Шнуров сменил майку-алкоголичку на строгий пиджак: самый популярный матерщинник страны все больше становится вхож в чиновничьи кабинеты. Сначала лидер «Ленинграда» присоединился к общественному совету при комитете Госдумы по культуре, теперь - новый пост: Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Что же будет делать музыкант в новой должности? Об этом он сам рассказал в эксклюзивном интервью Радио «КП»:

- Есть огромная страна, которая является нашим соседом. А мы о ней ничего не знаем, - посетовал назначенец. - Года два-три назад у нас в Питере проводилась выставка «Китайская армия», на которой я побывал. Оказывается, в Китае существует целое подразделение военных художников. И пишут они, доложу я вам, очень впечатляющие картины, я совершенно обалдел от этой информации! Вот сейчас, когда я вошел в этот комитет, люди узнали, что он существует и, может быть, задумались о том, что есть большая китайская культура. Есть такой художник Ай Вэйвэй, о котором давно гудит Запад, и после моего интервью о нем узнают и у нас. Так что засучим рукава - в лучшем смысле этого слова - и будем работать!

Так, уже в следующем году в Москве пройдет четвертый Российско-китайский молодежный фестиваль «Один пояс - один путь», амбассадором которого выступит Сергей Шнуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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