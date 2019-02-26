2019-02-26T13:59:34+03:00
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"Этот матерщинник? Насмешка над обществом": Шнуров попал в совет по культуре

И это вызвало неоднозначную реакцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей Шнуров.Сергей Шнуров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Совет при комитете Госдумы по культуре обновил свой состав. Вслед за Андреем Макаревичем, которого утвердили в январе этого года, в него вошел Сергей Шнуров. Как будет лидер "Ленинграда" продвигать культуру в массы, пока не известно.

Ранее участие Макаревича в совете вызвало немало обсуждений. Теперь дискуссии возникли и вокруг Сергея Шнурова, поскольку группа артиста известна любовью к ненормативной лексике в творчестве.

Член экспертного Совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян не смог скрыть своего удивления: "Сергея Шнурова пригласили в совет по культуре? Да это же настоящий оксюморон. Как может входить в состав этого совета матерщинник? Этот человек, который регулярно в своем творчестве использует мат".

"Это же настоящая насмешка над обществом! Над обществом, для которого культура все еще не утратила истинного смысла. По этой логике, если раньше людьми культурными называли тех, кто умеет изящно изъясняться, в том числе и в своих творческих исканиях, то теперь закладываются ролевой моделью люди, матерящиеся и оскорбляющие людей? Вот такой оказывается у нас нынче культурный код? Приехали...", - заявил шокированный эксперт "КП".

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Вслед за Андреем Макаревичем в совет по культуре вошел Сергей Шнуров
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Первый состав общественного совета был учрежден в январе 2019 года. В него вошли спрецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культуры.

И вот теперь к общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров. "Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - подчеркнула председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Рада, что и Сергей Шнуров увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше", - написала Ямпольская на своей странице в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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