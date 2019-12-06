2019-12-06T13:53:45+03:00
Спорт

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниорки. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Четыре россиянки попытаются обыграть во втором прокате американку Алису Лью [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева.Камила Валиева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 6 декабря, в Турине определится победительница серии Гран-При по фигурному катанию у девушек. Год назад вся призовая тройка была нашей, а сейчас же возможны варианты. 14-летняя американка Алиса Лью выиграла первый прокат у четырех россиянок, а фаворитка Камила Валиева из-за небольшой ошибки идет четвертой. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы девушек в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристок в финале Гран-При 2019 среди юниоров в короткой программе

Откроет произвольную программу у девушек в 18:27 первый стартовый номер и первая россиянка - Виктория Васильева. У Камилы Валиевой после жеребьевки - третий стартовый номер и время выхода - 18:42 по московскому времени. Ксения Синицына сразу следом за ней - четвертая и свой прокат она представит в 18:49. Дарья Усачева покажет свой программу сразу после американки Лью в 19:04, закрыв юниорские женские прокаты этого вечера.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на финал Гран-При 2019

1. Виктория Васильева (Россия)

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

3. Камила Валиева (Россия)

4. Ксения Синицына (Россия)

5. Алиса Лью (США)

6. Дарья Усачева (Россия)

Положение после короткой программы финала Гран-При у девушек

1. Алиса Лью (США) – 71,19

2. Дарья Усачева (Россия) – 70,15

3. Ксения Синицына (Россия) – 69,40

4. Камила Валиева (Россия) – 69,02

5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 65,39

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниорки. Прямая видеотрансляция пресс-конференции.

Прямая видеотрансляция короткой программы финала Гран-При 2019 девушки

Старт соревнований намечен на 18.15 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. Помимо этого - на официальном YouTube-канале юниорской серии Гран-При.

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Девушки. Произвольная программа. Прямая видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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