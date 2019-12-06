2019-12-06T19:31:07+03:00
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева победила американку Алису Лью, даже не прыгнув четверной

В Турине завершились соревнования финала Гран-При 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Камила Валиева в 13 лет выиграла юниорскую серию Гран-При.Камила Валиева в 13 лет выиграла юниорскую серию Гран-При.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 6 декабря, в итальянском Турине завершились соревнования финала Гран-При по фигурному катанию среди юниоров. И победа досталась 13-летней ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой. Она перед финалом Гран-При получила тяжелую травму и только за три недели до старта турнира смогла вновь вернуться на лед. И после первого проката накануне Валиева из-за небольшой ошибки была только на 4 месте. И в произвольную программу из-за не до конца набранной формы Камила не решилась заявить сложные четверные прыжки.

Однако же идеальный прокат помог Валиевой добиться победы! Исполнив чисто свою программу, она получила от судей 138,45 балла. А вот после нее на лед вышла главная конкурентка - Алиса Лью из США. И она не смогла исполнить свою заявленный на турнир контент. Главной ее ошибкой стало падение с тройного акселя. И итог? Она проиграла пять баллов россиянке и заняла только второе место. Два балла преимущества, которые были у Лью перед вторым прокатом, испарились.

И первая очная битва мощной американки Алисы Лью (которая уже успела выиграть взрослый чемпионат США) и нашей Камилы Валиевой завершилась в пользу россиянки. По итогам двух выступлений у Валиевой - 207,47 балла. Алиса Лью заработала только 204,65 балла. Третье же место - за Дарьей Усачевой, тоже представляющей группу Этери Тутберидзе. Она получила суммарно 200,37 балла и выиграла бронзовую медаль.

Таким образом, продолжилась невероятная серия в финалах юниорской серии Гран-При у девушек. Россиянки неизменно побеждают в этом виде программы, начиная с 2010 года. Последней фигуристкой, которая обошла наших, в декабре 2009 года была японка Канако Мураками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) – 207,47

2. Алиса Лью (США) – 204,65

3. Дарья Усачева (Россия) – 200,37

4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38

6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 138,45

2. Алиса Лью (США) – 133,46

3. Дарья Усачева (Россия) – 130,22

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 128,99

5. Ксения Синицына (Россия) – 126,17

6. Виктория Васильева (Россия) – 116,30

ИСТОЧНИК KP.RU

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