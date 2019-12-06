Российская фигуристка Камила Валиева победила американку Алису Лью, даже не прыгнув четверной
В пятницу, 6 декабря, в итальянском Турине завершились соревнования финала Гран-При по фигурному катанию среди юниоров. И победа досталась 13-летней ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой. Она перед финалом Гран-При получила тяжелую травму и только за три недели до старта турнира смогла вновь вернуться на лед. И после первого проката накануне Валиева из-за небольшой ошибки была только на 4 месте. И в произвольную программу из-за не до конца набранной формы Камила не решилась заявить сложные четверные прыжки.
Однако же идеальный прокат помог Валиевой добиться победы! Исполнив чисто свою программу, она получила от судей 138,45 балла. А вот после нее на лед вышла главная конкурентка - Алиса Лью из США. И она не смогла исполнить свою заявленный на турнир контент. Главной ее ошибкой стало падение с тройного акселя. И итог? Она проиграла пять баллов россиянке и заняла только второе место. Два балла преимущества, которые были у Лью перед вторым прокатом, испарились.
И первая очная битва мощной американки Алисы Лью (которая уже успела выиграть взрослый чемпионат США) и нашей Камилы Валиевой завершилась в пользу россиянки. По итогам двух выступлений у Валиевой - 207,47 балла. Алиса Лью заработала только 204,65 балла. Третье же место - за Дарьей Усачевой, тоже представляющей группу Этери Тутберидзе. Она получила суммарно 200,37 балла и выиграла бронзовую медаль.
Таким образом, продолжилась невероятная серия в финалах юниорской серии Гран-При у девушек. Россиянки неизменно побеждают в этом виде программы, начиная с 2010 года. Последней фигуристкой, которая обошла наших, в декабре 2009 года была японка Канако Мураками.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) – 207,47
2. Алиса Лью (США) – 204,65
3. Дарья Усачева (Россия) – 200,37
4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38
6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) – 138,45
2. Алиса Лью (США) – 133,46
3. Дарья Усачева (Россия) – 130,22
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 128,99
5. Ксения Синицына (Россия) – 126,17
6. Виктория Васильева (Россия) – 116,30
ИСТОЧНИК KP.RU