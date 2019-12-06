Как изменилась жизнь пенсионерки из Петербурга, выигравшей 500 миллионов в «Русское лото»?

В январе 2019 года вся страна наблюдала новогоднее чудо – в прямом эфире в «Русском лото» был разыгран миллиард рублей, который поровну разделили два участника: водитель молоковоза из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и петербурженка Любовь Догорова из Санкт-Петербурга, пенсионерка, подрабатывала гардеробщицей в спортивном комплексе.

5 декабря 2019 года Любовь Догорова рассказала о своей жизни в новом статусе.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Полмиллиарда рублей - самый крупный лотерейный выигрыш в Ленинградской области и второй по величине в России. По словам Любови Феодосьевны, деньги ею уже получены полностью за вычетом 13% налога на доходы физлиц. Сложностей с выплатой НДФЛ не возникло: все вопросы с налогообложением решил распространитель государственных лотерей – «Столото».

Победительница не собирается существенно менять жизнь. Но признается, что выигрыш помог сделать быт ее семьи гораздо более комфортным.

Любовь Феодосьевна оставила работу. Она купила новую просторную квартиру в центре Петербурга, позволила себе шопинг, приобрела чудесную брошь, которая давно нравилась, но раньше была не по карману. В ближайших планах – покупка загородного дома.

«Мне нравится уклад моей жизни, и я не намерена менять что-то кардинально. Я никогда не гналась за роскошью и лишним пафосом. Быть собой, любить близких, радоваться каждому дню – все это было важно для меня всегда, те же ценности сохраняются и сейчас, — делится мультимиллионерша. – Конечно, материальная независимость дает новые возможности, позволяет не волноваться о завтрашнем дне. За это я, конечно, благодарна судьбе и лотереям».

Любовь Феодосьевна тратит средства не только на недвижимость, но и на улучшение здоровья – своего и близких. В скором времени планирует поехать отдохнуть вместе с мужем в санатории.

ПОМОГАЕТ, НО НЕ ХВАСТАЕТСЯ ЭТИМ

Часть выигрыша участница лотерей подарила сыну Сергею. На эти деньги молодой человек приобрел квартиру по соседству с матерью и совершил два путешествия с женой – в Тунис и в Тайланд.

Отпуск в Таиланде стал судьбоносным для молодой четы. По приезду они узнали, что вскоре станут родителями. И не так давно у Любови Феодосьевны родилась долгожданная внучка.

«После выигрыша в нашей семье случилось чудо. Мой сын стал отцом прекрасной доченьки. Это огромная радость», - рассказывает победительница.

Сергей убежден, что выигранные средства должны приумножаться, поэтому часть денег вкладывает в саморазвитие. Он изучает новые направления в сфере инвестиций и получает дополнительное финансовое образование.

Большую часть своего состояния Любовь Феодосьевна направляет на благотворительность.

«Я выиграла фантастическую сумму денег, но при этом не изменилась как личность. Стараюсь поддерживать родных людей и приносить пользу окружающим, — говорит победительница. – Да, конечно, я занимаюсь благотворительностью, но не хочу как-то хвастаться этим. Добрые дела нужно делать без лишнего шума. Просто помогаю».

Женщина поделилась, что продолжает участвовать в лотерее ради интереса, и уже купила билет на новогодний розыгрыш. В этом году «Русское лото» снова разыграет миллиард рублей.

А на вопрос о причине, по которой победительница согласилась на участие в пресс-конференции, Любовь Феодосьевна ответила:

«Я пришла для того, чтобы люди верили, что в лотерею можно выиграть».

И СНОВА НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД

Во встрече с журналистами приняли участие и представители «Столото» – крупнейшего распространителя российских государственных лотерей. В компании отмечают, что продажи лотерейных билетов на новогодний тираж активно растут.

«Мы прогнозируем прирост продаж на новогодний тираж «Русского лото» на 42,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо главного приза в миллиард рублей, в новогоднем тираже будет разыграно 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Выиграет каждый второй билет», - отметила Варвара Басанович, операционный директор «Столото».

«Практически половина всех лотерейных билетов в России сегодня продается онлайн. Но новогодние тиражи «Русского лото» - всегда исключение. 82% билетов на Новогодний миллиард в 2019 году было куплено именно в бумажном варианте. Это говорит о том, что праздничный розыгрыш является доброй семейной традицией. Семьи и друзья собираются вместе перед телевизором, чтобы посмотреть праздничный прямой эфир и зачеркнуть счастливые числа на билете. Кроме того, билеты на Новогодний миллиард становятся желанным подарком. Все больше россиян дарят родным и близким веру в новогоднее чудо вместе с билетом «Русского лото» - рассказал Роман Роменский, директор по продажам «Столото».

Санкт-Петербург и Ленинградская область сегодня занимают 1 место в рейтинге счастливых регионов по версии «Русского лото». Поскольку розыгрыш «Новогоднего миллиарда» обещает стать рекордным по количеству крупных выигрышей, вероятно, уже 1 января этот рейтинг может быть пересмотрен.

Лотереи проводятся по 31.12.2029. Розыгрыши призов «Русское лото» проводятся еженедельно. С информацией об организаторе лотерей, правилах проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru или по телефону: 8 900 555-00-55. 18+