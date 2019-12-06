2019-12-06T17:35:20+03:00
Звезды

«Мы пять лет счастливы вместе»: Наргиз встретила новую любовь еще до развода с мужем

Эпатажная артистка сделала неожиданное признание
Елена Петрова
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Наргиз Закирова сделала неожиданное признание.Наргиз Закирова сделала неожиданное признание.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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После скандального разрыва с продюсером Максимом Фадеевым одна из самых ярких его подопечных Наргиз Закирова полностью сменила репертуар и колесит по стране с новой программой. На музыкальной премии «Виктория» артистка рассказала прессе, как ощущает себя в свободном плавании.

- Стало легче намного, - призналась Наргиз. - Сейчас я пробую делать то, что, может быть, никто не пробовал делать в России. У меня не концерты, а у целые цирковые спектакли — с клоунами, с ансамблем. Но я еще в самом начале пути. Я как маленький олененок, который только родился и еще плохо стоит на ногах. Хотя уверена, что у меня все получится. Всего за полтора месяца я сделала новую концертную программу и записала четыре трека для нового альбома. Думаю, что за все предыдущие пять лет у меня не было таких итогов!

- А с Фадеевым вы не помирились? - спросили журналисты.

- Не хочу говорить на эту тему, извините.

- А как же старые песни, которые Максим вам не отдал?

- Их можно услышать по радио. А на концертах меня уже не просят их исполнять. Услышат ли мои поклонники эти хиты, зависит не от меня, а от Максима. Но если даже он не разрешит, я горевать не буду.

- Хватает ли времени на личную жизнь, вы счастливы в любви?

- Да, конечно.

- То есть у вас появился любимый человек?

- Ну что значит, появился. Он у меня всегда был.

- Так вы же не так давно расстались с мужем… Где встретили свою любовь? Это ваш поклонник?

- Нет, это не поклонник. Это любимый мужчина, с которым я живу уже пять лет. Может, когда-нибудь я вам его покажу. Не люблю афишировать личную жизнь, но я очень счастлива.

Напомним, 48-летняя Наргиз трижды была замужем. С последним супругом, итальянским певцом Филиппом Бальзано, по словам артистки, они были вместе 20 лет, но летом 2016-ого пара подала на развод. Получается, к тому времени певица уже около двух лет жила с любовником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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