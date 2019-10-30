Наргиз набросилась на Фадеева и отказалась извиняться за "пьяный" скандал

Наргиз Закирова эмоционально отреагировала на жалобы зрителей по поводу ее выступления в Доме офицеров в Уссурийске. Разочарованные горожане заявили о том, что певица вышла на сцену с бутылкой виски. Многие также были шокированы матерным репертуаром артистки.

Наргиз не намерена оправдываться и извиняться. Она уверена, что ничего безобразного не совершила. "О чем вы говорите? Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что. И я знаю прекрасно, откуда эти вбросы и откуда дует ветер до сих пор", - заявила певица.

Наргиз уверена, что скандальные новости о ней распространяет продюсерский центр Максима Фадеева. "Я имею в виду Макса Фадеева, его продюсерский центр, который все никак не может успокоиться", - цитирует артистку радиостанция "Говорит Москва".

Певица также заявила, что имеет право на прозвучавший со сцены мат. "Во-первых, у меня программа 18+. Во-вторых, ненормативная лексика у меня только в двух песнях. Из песни слов не выкинешь, извините, что есть, то есть", - сказала, как отрезала, эпатажная исполнительница.

Напомним, первый самостоятельный гастрольный тур Наргиз Закировой после ее ухода от Максима Фадеева стартовал в начале октября. Он охватит 20 городов. А недавнее выступление артистки в Уссурийске закончилось скандалом. "Когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо своих известных песен пела какой-то рок с матами. Зрители были в шоке", - пожаловались зрители. Во время выступления раздосадованные горожане начали покидать зал. К концу мероприятия он пустовал на треть. После этого обыватели, пришедшие на концерт целыми семьями, стали оставлять гневные комментарии в соцсетях в адрес Наргиз.

Известие о том, что Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз стало громом среди ясного неба для всех фанатов артистки. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Сам Фадеев в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" объяснил, что лично принял решение попрощаться с певицей. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев. Он признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. "Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил продюсер.