Отстранение России от Олимпиад: функционеры за, спортсмены против

Исполком ВАДА готовится 9 декабря отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр и других крупных соревнований на четыре года. Но во всем мире нет единодушия: жестких мер требуют чиновники разных антидопинговых комитетов, а спортсмены голосуют за то, чтобы оставить в покое чистых российских атлетов.

КТО ЗА РОССИЮ

«Нельзя отстранять кого-то от Олимпиады только на основании паспорта»

Мартен Фуркад, звезда биатлона:

- У чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта.

Рой Джонс, экс-чемпион мира по боксу:

- Не все российские спортсмены и вообще не все спортсмены-олимпийцы занимаются теми видами спорта, в которых принимать стероиды имеет хоть какой-то смысл... Например, в фигурном катании, конькобежном спорте им стероиды не нужны. Поэтому зачем отстранять всю олимпийскую сборную и отнимать шанс у всех спортсменов, если по сути вы хотите наказать какую-то одну или две группы людей? Мне это не нравится, это несправедливо по отношению ко всем.

Йоханнес Бе, лучший биатлонист мира

— Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства, выложат на стол. Нельзя сказать, что на отстранена на основании каких-то секретных материалов.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

- Я всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя наказывать всех за проступки, которых конкретные люди не совершали… Хоккей в принципе чист. Российский - в том числе. И я считаю, что хоккеистов трогать нельзя. Разберитесь с теми, кто был нечист.

КТО ПРОТИВ РОССИИ:

«Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах»

Майкл Аск, глава iNADO (Института Национальных антидопинговых агентств):

- Шокирующие разоблачения последнего эпизода «российской саги» и сам масштаб продолжающейся коррупции поражают. Результаты значительных удалений и изменений данных, предоставленных WADA, наряду с фабрикацией доказательств показывают, что Россия не научилась и не готова учиться на своих серьезных проступках.

Британское антидопинговое агентство:

- Агентство призывает членов исполкома WADA наложить на Россию максимально серьезные санкции в интересах защиты всего спорта… Мы уверены, что WADA должно наложить на Россию полную дисквалификацию на всех соревнованиях до тех пор, пока мировое сообщество не будет уверено, что обмана с ее стороны больше не будет.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт:

- WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио,

Хайо Зеппельт, немецкий журналист, автор фильмов о допинге в России:

- Невероятное мошенничество: отчет WADA о допинге в России показывает глубину сокрытия. Этот российский заговор – беспрецедентный. И это объясняет, почему в этот раз реакция из России относительно тихая: Кремль в полном замешательстве.

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