Врач умерла от равнодушия коллег?

Жизнь богаче воображения!

Иной раз, когда читаю новость в СМИ или соцсетях, кажется, что это очередной фейк - настолько дикие вещи порой случаются! Помните историю хирурга Зелендинова, который несколькими ударами кулака убил больного прямо в приёмном покое? Это было настолько невероятно, что я поначалу думал, что видео - инсценировка. Не мог поверить, что такое возможно! И только когда по телевидению пошли новости о том, что убийцу задержали, я понял, что всё реально. Эмоциональное потрясение было настолько сильным, что я написал целую колонку об этом, в которой шаг за шагом разбирал запись, сделанную камерой видеонаблюдения в приёмном покое.

Интересно, что если бы не видеозапись, хирург вообще мог отделаться лёгким испугом – изначально ему вменялась нетяжёлая статья: 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" - условный срок - и гуляй!

Вот и история с тверским врачом Ниной Азизовой мне показалась невероятной. Поначалу на глаза попалось короткое новостное сообщение "В Твери от инфаркта умерла врач-педиатр. Доктора больницы, в которой она проработала 19 лет, отказались осмотреть её… Женщине отказали в госпитализации… По дороге домой состояние Азизовой ухудшилось… Вскоре, Азизовой вызвали третью бригаду врачей, которые констатировали смерть от инфаркта".

Можно в такое поверить, уважаемые читатели? Я знаю, многие из вас скажут: "Да такое постоянно случается!"

Да, случается, но... не тогда, когда врач обращается в свою больницу, где проработал почти двадцать лет! Это - нонсенс! Честно говоря, я опять подумал: "Уж не "утка" ли?" Сколько раз жизнь била наотмашь - а всё равно не теряешь веру в человечество и человечность!

Но в других новостях дочь умершего врача изложила эту историю подробно. Правда, выяснилось, что врач не педиатр, а ЛФК (лечебной физкультуры), но это не важно. Женщине было всего лишь 46 лет!

По сообщениями СМИ, история такова: врачу Азизовой стало плохо на улице. Дочь отвезла её домой, где ей пришлось подниматься пешком на пятый этаж, отчего стало ещё хуже. Вызванная "скорая" доставила пациентку в 6-ю больницу г. Тверь. В больнице сняли ЭКГ, пациентку осмотрел терапевт, кардиолог и невролог. Ничего опасного не обнаружили, хотя, по словам дочери, "терапевт в этой истории была единственным специалистом, которому не понравилась кардиограмма". Кардиолог соизволил осмотреть коллегу только после длительных уговоров и акцента на том, что "моя мама – сама врач этой больницы, ей плохо, и просьбы его всё-таки спуститься в приёмное отделение". Правда, толку от этого осмотра не было: "На вопрос дочери: "Что с мамой?" - врач признался, что не знает. Но госпитализировать женщину отказался. А на реплику, что ей на пятый этаж не подняться, был ответ такой: "Ну, надо подняться".

Феерично, не правда ли? ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ЖЕНЩИНА УМЕРЛА ОТ ИНФАРКТА. КОТОРЫЙ ПЕРЕНЕСЛА НА НОГАХ.

Терапевт, кардиолог и невролог не нашли ничего опасного, осмотрев своего коллегу Нину Азизову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вы думаете, врачи денег хотели? Нет! «Я просила маму оставить в больнице, но врач сказала, что причин для госпитализации нет. Я видела - у них есть пустая палата, попросила маму положить туда за любые деньги. Честно, я уже с ними ругаться начала. Но невролог сказала, что может положить маму в палату только для ночевки, а оформлять её не будут».

Пришлось бедным женщинам ехать домой, хотя уже близилась полночь. Но подняться сама в квартиру на пятый этаж без лифта врач Азизова уже не смогла - слегла прямо на лестнице. И опять пришлось вызывать "скорую".

Про то, что "врачи не грузчики, и не обязаны таскать носилки" рассказывать? Не смешно уже, да? Вот-вот. В 12 ночи, приехавшие на вызов "Скорой" две женщины (без носилок) сказали: "Не надо на меня орать, звоните в квартиры и зовите мужчин, чтобы поднимали её в квартиру. Я её осматривать здесь [на лестнице] не буду!".

И да, госпитализировать не стали - раз "родная" 6-я больница отказала, то кто примет? "От Нины Александровны потребовали написать отказ от госпитализации, по той причине, что в больнице они уже были, в другой их не примут да и транспортировать больную уже нельзя".

У меня нет слов, чтобы охарактеризовать данную ситуацию, только нецензурные выражения. Можно фильм ужасов снимать про нашу российскую медицину.

Но всё происходящее в российском здравоохранении - для самих врачей давно уже "не диво".

Вот как характеризует ситуацию детский хирург, профессор Дмитрий Тарусин в своём эссе "Гангрена Медицины или патологическая анатомия взаимного хамства":

"Времена, когда врач был человеком с Большой Буквы, безвозвратно канули в лета, и возврата в обозримом будущем не предвидится... "

Профессор, врач высшей категории Дмитрий Тарусин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаете, что я вспомнил, читая про эту историю? Как врачи в комментариях к моей статье "Валите из медицины" бились в истерике и писали: "Да мы-то свалим, а кто вас лечить будет? Мы-то себя вылечим!".

Вот, видите, "вылечили". Сами себя.

В посмертной характеристике заведующая отделением написала про Азизову, что она «с большим вниманием и тактом относилась к больным, пользовалась среди них и сотрудников заслуженным уважением». Всё уважение - это посмертная характеристика...