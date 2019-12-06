Премия «Виктория-2019»: триумф Zivert и Димаша Кудайбергенова

Её безусловными лидерами стали Zivert и Димаш Кудайбергенов, завоевавшие пять наград на двоих. Имена победителей, согласно регламенту единственной в стране профессиональной музыкальной премии, были строго засекречены и стали неожиданностью даже для её организаторов. Как пошутил бессменный ведущий Премии Андрей Малахов, «уровень секретности у Премии такой же, как на свадьбе у Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой». В этом году премия «Виктория» значительно «помолодела». Список её лауреатов пополнили Artik&Asti, дуэт #2Маши, Элджей, а «Открытием года» стали Zivert и Димаш Кудайбергенов.

Награду им вручил президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить академиков за активность, - обратился к коллегам Юрий Костин. – Посмотрите, какие замечательные пятёрки, а иногда шестёрки и семёрки в этом году вышли в финал. Выбирать очень сложно, но здесь наши мнения с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым сошлись: «Открытие года» – Zivert и Димаш!»

Zivert также победила в номинациях «Лучшая поп-исполнительница» и «Песня года». Как пошутил Николай Басков, вручавший певице награду в номинации «Песня года»: «Zivert – это единица измерения, когда в живое проникает радиация, так что мы все под радиацией!» Димаш Кудайбергенов также победил в номинации «Вокалист года в классической музыке». Певцу удалось, казалось бы, невозможное: обогнать по числу набранных голосов оперную диву Анну Нетребко, три года подряд признававшуюся лучшей в этой номинации. А вот Денис Мацуев сохранил свой титул «Инструменталист года в классической музыке», став абсолютным рекордсменом премии «Виктория». Статуэтку за блестящее исполнительское мастерство пианист получил уже в четвёртый раз.

Безоговорочному лидеру номинации «Лучший хип-хоп-исполнитель» Басте пришлось в этом году потесниться: победу в номинации досталась не только ему, но и Элджею за песню «Sayonara, детка», которую он исполнил вместе с Era Istrefi.

«Появляются новые артисты, новые песни, новая музыка, новый взгляд на музыку и то, что мы вносим в это свою лепту, – это главное. Важно, что мы идём вперёд, и наша эстрада не отстаёт от западной», – подвёл итоги премии «Виктория» Михаил Гуцериев, завоевавший в этом году награду как «Поэт года» за песню «Любовь уставших лебедей».

Композитором года впервые в истории Российской национальной музыкальной премии стал Игорь Крутой. Победу ему, как и Михаилу Гуцериеву, принесла песня «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергенова.

Димаш Кудайбергенов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Награду в номинации «Городской романс (русский шансон или бардовская песня)» получила песня «Давай разлуке запретим» в исполнении Стаса Михайлова и Тамары Гвердцители, а звание «Лучшего поп-исполнителя» сохранил за собой Филипп Киркоров.

На сцене Кремля в этот вечер выступили Дима Билан, Би-2, Николай Басков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Юлия Михальчик, Таисия Повалий, RSAC, RASA, Manizha, Zivert, Artik&Asti, Димаш Кудайбергенов.

Музыкальные номера в постановке режиссёра Андрея Болтенко получились невероятно красочными. Одним из самых трогательных моментов церемонии стал номер «Памяти ушедших». Кремлёвский дворец почтил память Юлии Началовой, Децла, Сергея Захарова, Криса Кельми, Ильи Калинникова, Вилли Токарева под строки Геннадия Шпаликова «Людей теряют только раз» в исполнении Георгия Данелия.

13 декабря церемонию вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» увидят миллионы зрителей телеканала «Россия».

Лауреаты Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

«Лучшая поп-исполнительница» - Zivert (Life)

«Лучший поп-исполнитель» - Филипп Киркоров («Лунный гость»)

«Лучшая поп-группа» - Artik&Asti («Грустный дэнс»)

«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель» - «Ночные снайперы» («За секунду назад»)

«Инструменталист года в классической музыке» - Денис Мацуев (Эдвард Григ, композиция «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»)

«Вокалист года в классической музыке» - Димаш Кудайбергенов (Olympico)

«Поэт года» - Михаил Гуцериев («Любовь уставших лебедей»)

«Лучший хип-хоп-исполнитель» - Баста feat. Дворецкая («Без тебя»); Элджей feat. Era Istrefi («Sayonara, детка»)

«Лучшая песня (мелодия) к фильму или сериалу» - Леонид Агутин и Сергей Шнуров («Какая-то фигня» OST «Вечная жизнь Александра Христофорова»)

«Городской романс (русский шансон или бардовская песня» - Стас Михайлов и Тамара Гвердцители («Давай разлуке запретим»)

«Танцевальный хит года» - #2Маши («Мама, я танцую»)

«Лучшее музыкальное видео» - «Ленинград» («Кабриолет»)

«Композитор года» - Игорь Крутой («Любовь уставших лебедей»)

«Концерт года» - LOBODA (SuperStar, Crocus City Hall)

«Песня года» - Zivert (Life)

«Открытие года» - Zivert и Димаш Кудайбергенов

«За вклад в развитие популярной музыки в России» - Валерий Леонтьев