2019-12-09T11:30:51+03:00
Политика

Зеленского вынесли за скобки

Расписание и ожидания сегодняшнего саммита в «нормандском формате»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин сегодня во второй половине дня прилетит в Париж на саммит в «нормандском формате». Три года прошло с последней встречи, прежде чем представителям России, Германии, Франции и Украины удалось согласовать время, место и повестку нового форума по ситуации на юго-востоке Украины.

Перед тем как Путин, Меркель, Макрон и Зеленский сядут за стол переговоров, президент России проведет отдельные беседы с канцлером Германии (назначена по графику на 17:00 по московскому времени) и президентом Франции (17:30). И только после этого в зале «Мюрат» Елисейского дворца начнется разговор о будущем Донбасса и Украины.

Встреча Путина и Владимира Зеленского вынесена за скобки саммита. Обсуждать двусторонние вопросы — от газового транзита до восстановления авиасообщения — президентам России и Украины предстоит уже после завершения итоговой пресс-конференции (по графику 20:45 по московскому времени). Их личная встреча начнется уже фактически ночью — в Москве будет 21:30, и формально к юго-востоку Украины отношения иметь уже не будет.

Елисейский дворец не упустил возможность для тонких намеков. Если разговор Путина с Меркель состоится в «Зале послов», а с Макроном — в «Золотом зале», то тет-а-тет с Зеленским вынесен в «Зал адъютантов». Сам саммит пройдет с «Зале Мюрата», наполеоновского маршала, бывшего одним из владельцев дворца.

Политический расклад перед началом «нормандского формата» выглядит лаконично: Москва требует безусловных выполнений политической части Минских договоренностей, а Киев пытается их с себя снять. Париж и Берлин за всем этим наблюдают, на словах высказываясь за политический диалог, но давления на Киев оказывать не желают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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