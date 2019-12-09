Эксперт: "Когда мошенникам мешают воровать деньги с кредиток, они начинают минировать школы"

В Москве, а следом по всей России прокатилась вторая волна анонимных звонков о "заминированных" школах, больницах и судах. Из московских зданий на этой неделе уже эвакуировали порядка 100 тысяч человек.

- Из школы детей выводят без верхней одежды, они бегут в детский садик. Что за шутки идиотские: дети простужаются, болеют, когда этому положат конец, - возмущается мама одной из московских школьниц.

Жители дома напротив медцентра имени А. И. Бурназяна в Щукино стали свидетелями, как при объявленной эвакуации из здания выносили на носилках онкологических больных.

Дозвонились телефонные террористы даже до Храма Христа Спасителя.

Возмущенных комментариев в сети достаточно. В силовых структурах говорят, что практически все звонки с сообщениями об угрозах взрывов (90%) в Москве и других российских городах поступали в последние дни по каналам IP-телефонии с территории Украины.

Собственно о этом еще в апреле "Комсомолке" рассказал известный на постсоветском пространстве политолог Давид Пурцхванидзе, который возглавляет в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компанию (предоставляет услуги международной связи). В материале "Комсомольской правды" "Украинские зеки по телефону "минируют" российские города и воруют деньги с кредиток", он нарисовал схему, из которой следует, что колл-центр, который и плодит эти звонки находится где-то под Киевом. Согласно анализу сотен звонков стало понятно, что в Россию названивают осужденные граждане Украины, которые возможно отбывают сроки в какой-то колонии-поселении.

- Как только начинаем перекрывать цифровые линии которыми для обзвона клиентов российских банков пользуются мошенники, они тут же переключаются на школы, больницы, вокзалы и другие социальные объекты инфраструктуры. Вот таким странным образом они пытаются шантажировать российских силовиков, или срывают зло, - пояснил "КП" эксперт, который работает на правоохранительные органы.

Пикантность этой ситуации в том, что банковскую информацию о клиентах украинским уркам сливают их подельники, которые работали и возможно продолжают работать в кредитных учреждениях на территории России.

А почему бы не начать с зачистки этих учреждений? За счет новогодних премий проверить всех банковских служащих на родственные связи с жителями Украины, устроить им проверки на полиграфе (такая есть даже при поступлении на службу в полицию), а еще ужесточить статью Уголовного кодекса "Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну" лет до 10 лишения свободы. Пока это преступление карается 5 годами тюрьмы, впрочем, как и "заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте".

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