2019-12-09T19:42:12+03:00
Звезды

«Погладил девушке коленки и ушел от Степаненко»: Друг Евгения Петросяна поздравил юмориста со свадьбой стихами

Писатель Георгий Териков приятельствует с сатириком более 50 лет
Алина ЧЕРНОВА
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Татьяна с большим уважением относится к ПетросянуТатьяна с большим уважением относится к ПетросянуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Евгений Ваганович Петросян уже не холостяк. Об этом «КП» рассказали люди из окружения 74-летнего сатирика. Как выяснилось, Петросян в начале декабря женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Давний приятель 74-летнего Евгения Петросяна писатель-сатирик Георгий Териков (автор многих миниатюр Евгения Вагановича и Елены Степаненко - Ред.) знаком с юмористом более 50 лет.

По словам Терикова, на свадьбу его не пригласили, но он очень рад за друга и его спутницу.

-Уже поздравили Евгения Вагановича с новым браком? - поинтересовались мы у Георгия Терикова.

-Он уже давно женат, - говорит Териков. -А-а-а-а. Вы про регистрацию?

-Да!

-Пока не успел. Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену— ну и хорошо. Дай Бог их семье счастья.

Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Петросян и Елена СтепаненкоФото: Михаил ФРОЛОВ

-А с молодой женой Евгения Вагановича вы успели познакомиться?

-Я давно знаком с ней. Татьяна мне нравится, она хорошая девочка. Она с большим уважением относится к Петросяну. Я живу через дом от офиса Жени, иногда захожу к ним. Сейчас делаю для него новые материалы.

-Вас не удивило, что Евгений Ваганович женился?

-Нет, не удивило. А для чего он тогда разводился со Степаненко (смеется)?

Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!»

-Читали Евгению Вагановичу?

-Он, конечно, посмеялся. У Петросяна, как вы знаете, хорошее чувство юмора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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