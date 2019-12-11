Саммит Дедов Морозов России прошел без одноразовой посуды

В резиденции удмуртского Деда Мороза состоялся саммит сказочных волшебников из разных регионов России - VIII Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». В Шарканский район съехались Сагаан Убгэн из Бурятии, Якшамо Атя из Мордовии Кыш Бабай из Татарстана и конечно Дед Мороз из Великого Устюга.

Морозная встреча не обошлась и без традиционного угощения. Волшебникам подавали удмуртские перепечи, пельмени и табани. При этом каждое блюдо подавали не в обычной пластиковой посуде.

– Если дедушки заметили, у нас все гости не пользовались одноразовой посудой. Мы от этого ушли. Почему мы от этого уходим? Потому что те самые пластиковые тарелки, ложки, вилки наносят непоправимый урон экологии и окружающей среде, – отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, который тоже прибыл на саммит, передает «Моя Удмуртия».

Напомним, хозяин саммита, удмуртский Дед Мороз запретил на своих праздниках пользоваться одноразовой пластиковой посудой. Теперь всем гостям усадьбы Тол Бабая подают угощение из деревянных тарелок. Таким образом саммит Дедов Морозов стал первым масштабным сказочным фестивалем под знаком экологии и раздельного сбора мусора.