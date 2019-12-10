Договорились говорить

Сенсаций в Париже не произошло. Ни здоровых, ни нездоровых. Конкретные итоги оказались скромнее даже весьма скромных здравых ожиданий. Всего лишь еще три новых пункта разведения военных и разминирование позиций в этих местах, а отнюдь не по всей линии соприкосновения, как хотели. Причем, разведение сил должно пройти до конца марта уже следующего года, а не немедленно. Еще одно обещание - прекращение огня до конца года. Еще один обмен удерживаемыми лицами, который должен пройти до Нового года и доступ к ним представителей Международного Красного Креста. Переход наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта на круглосуточный режим работы тоже можно отнести к плюсам. Зеленский также пообещал продлить закона об особом статусе Донбасса еще на год. И договоренность о новой встрече участников «нормандского формата» через четыре месяца, ориентировочно, в апреле 2020-го. Собственно, на этом перечень конкретных и локальных шагов на пути к миру заканчивается. И это вполне объяснимо. Для реального полноценного урегулирования необходим диалог с Донецком и Луганском, а на это Киев пойти не может, поскольку тогда придется признать конфликт внутриукраинским, а из-за этого обрушится вся концепция «агрессии России».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748750" frameborder="0"></iframe> Путин отметил "потепление" в ситуации с урегулированием кризиса на Украине.

Стоило ли ради этого Владимиру Путину лететь в Париж? Тратить часы своего времени? Да и не только ему, но и Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону? Зачем им надо было слушать, как Зеленский на совместной пресс-конференции рекламирует «Бриони» и «жестко» проходится по российскому телеведущему Владимиру Соловьеву (кстати, обратите внимание на выражение лиц троих лидеров в то время, когда Зеленский, активно жестикулируя, подпускает «трошки юмора» в стиле КВН - прим. авт.)? Чтобы в очередной раз услышать о «невозможности кого-либо совершать любое влияние на вектор движения и развития независимой и демократической Украины»? Если Зеленский простодушно признался, что он не в силах контролировать своих же военных, которые его не слушаются. Мол, «20 раз все договаривались о прекращении огня», и все 20 раз все эти договоренности «срывались», и он «не знает, как контролировать эту ситуацию». Даже не заметив, что он абсолютно нелогично противоречит самому себе даже в этих двух тезисах. Мол, никто не в силах повлиять на Украину, на которой президент не может обеспечить выполнение собственного приказа военным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748725" frameborder="0"></iframe> Путин, Меркель и Макрон поговорили втроем после пресс-конференции в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

Да, безусловно стоило. И вне зависимости от результатов переговоров по газовому вопросу. Даже призрачный шанс пусть и не урегулирование, а хотя бы на утихомиривание украинских военных, продолжающих ежедневно обстреливать территории и жителей ЛДНР не стоит упускать, чтобы избежать жертв среди мирного населения и защитников Донбасса. Или хотя бы максимально минимизировать. Это раз. Что касается два, то к этому можно отнести фактически возобновление работы по урегулированию конфликта именно в «нормандском формате», без привлечения каких-то дополнительных участников. Безальтернативность Минских соглашений никем из участников под сомнение не ставится, хотя разговоров по этому поводу в Киеве и не только там было перед саммитом более, чем достаточно.

Украинские СМИ практически сразу разразились комментариями в том духе, что при встрече с Путиным украинский президент «нихт капитулирен», как будто кто-то ставил перед собой эту задачу. И Зеленский держался практически бодрячком. Правда, судя по тому, что он озвучивал журналистам, он все же еще весьма слабо понимает разницу между положением капитана команды КВН и статусом президента. Даже заявил, что итог его встречи с Путиным – это ничья, которая выражается счетом 1-1, как в конкурсе тех самых капитанов. Но после его признания в ограниченной дееспособности на посту президента стало понятно, что ни о чем серьезном с ним сейчас договариваться бесполезно. Он или упрочит свое положение и станет настоящим руководителем государства (и тогда и будет смысл решать с ним серьезные вопросы), или его сбросят радикалы-националисты (а тогда все договоренности с ним не будут стоить и ломаного гроша). Собственно, по этой причине, Зеленский и пытался резвиться, что ничего серьезного от него и не требовали.

Однако стоит обратить внимание на слова президента Франции. Эммануэль Макрон заявил: «Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов». Создать предпосылки до следующей встречи в «нормандском формате». Кажется, можно предположить, какой вопрос станет основным на апрельском саммите. И это вселяет осторожный оптимизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

P.S. Что касается договоренностей по газу, то тут, как и с саммитом, конкретных результатов по тому же транзиту не достигли. Чрезвычайно похожий на молодого Чубайса глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что переговоры будут продолжаться, хотя какое он имеет к ним отношение – сплошная загадка. Ведь оператором украинской ГТС должна после Нового года стать совершенно новая компания, которую в Киеве еще не создали. И контракт на транзит надо будет заключать именно с ней.

Р.P.S. Ах да, слово Крым, вопреки обещаниям Зеленского, так и не прозвучало на переговорах в Париже. Президент Украины, хоть и сообщил журналистам, что затронул этот вопрос, похоже, сделал это только в беседе с журналистами. Его же пресс-секретарь заявила, что тема Крыма не поднималась. Может, Зе отошел куда в сторонку и в уголок прошептал?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748747" frameborder="0"></iframe> Договоренности по Донбассу должны способствовать улучшению жизни людей не когда-то в будущем, а сейчас - Путин.

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