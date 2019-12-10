2019-12-10T13:58:35+03:00
Звезды

Разбитый инсультом Николай Носков довел зрителей до слез

63-летний артист выступил на сольном концерте "Живой" сидя
Ольга ЛИБГАРДТ
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63-летний артист выступил на сольном концерте63-летний артист выступил на сольном концертеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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После долгого периода реабилитации певец Николай Носков все-таки вернулся на сцену. 63-летний артист дал сольный концерт сидя. Все-таки знаменитость пока не до конца восстановил здоровье. Свое выступление музыкант назвал очень символично - "Живой".

Шеститысячный зал "Крокус Сити Холла" был переполнен. Зрители встречали Николая Носкова стоя и со слезами на глазах. Певец дал первый большой концерт после болезни. Поддержать артиста пришли его коллеги по сцене: Александр Розенбаум, Валерия, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Слава, Владимир Пресняков, Евгений Маргулис, Наргиз, Алексей Глызин, Лолита, Диана Арбенина, Катя Лель и многие другие артисты.

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Шеститысячный зал "Крокус Сити Холла" был переполнен!
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Организатором выступления Николая стал Виктор Дробыш, а также семья Екатерины Стриженовой, близкой подруги певца. Носков исполнил несколько хитов, правда, выступал он сидя. Здоровье артиста пока еще не до конца окрепло. Все звездные гости отказались от пригласительных и купили билеты за свои деньги, поддержав тем самым Николая.

"Тот случай, когда любимому артисту необходима поддержка, чтобы начать жизнь сначала, и вы пришли! Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный", - написала Стриженова в блоге.

К концерту артист готовился больше полугода. И, хотя его речь после инсульта до конца не восстановилась, он нашел в себе силы выучить новые песни и исполнить их в полную силу. Одна рука у артиста и вовсе не двигалась. После выступления при поддержке Дробыша он с огромным трудом поднялся и, еле передвигая ногами, опираясь на трость, пошел навстречу публике.

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Это счастье стоять на сцене рядом с великим певцом!
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"Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе. Благодарю Виктора Дробыша и всех, кто сделал нам этот праздник! Дорогой наш Николай Носков, если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит ты и твой голос очень нужны человечеству! Мы тебя очень любим. Только держись и будь здоровым. Благодарю тебя за наслаждение твоим шикарным тембром", - сообщила Катя Лель после концерта.

Напомним, два года назад Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Врачи диагностировали у артиста ишемический спинальный инсульт. Какое-то время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Хотя большая работа по восстановлению здоровья уже проделана, Николаю предстоит еще немало, чтобы окончательно прийти в себя после инсульта.

К слову, врачи не давали никаких гарантий на то, что артист снова сможет петь. "Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет. Все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее", - делился артист. Что касается голоса, то им Носков занимался сам. Он помнит все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. А вот по лечебной физкультуре он работает с индивидуальным тренером примерно по полтора часа в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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