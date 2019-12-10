2019-12-10T12:59:19+03:00
Звезды

Дмитрий Маликов простил все обиды и сделал Ветлицкой дорогой подарок

Артисты воссоединились спустя много лет разлуки
Алена МАРТЫНОВА
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Дмитрий МаликовДмитрий МаликовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию и на сцену заставило певицу наладить отношения с людьми из прошлой жизни. В частности — с Дмитрием Маликовым, с которым она встречалась в конце восьмидесятых-начале девяностых. Их роман длился три года, и именно любимый мужчина убедил Наталью начать сольную карьеру и даже сделал весомый вклад в ее творчество, написав самый первый хит Ветлицкой «Душа». Однако, их союз, как часто бывает у артистов, распался из-за конкуренции друг с другом и слишком бурного выяснения отношений.

- Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина, - призналась недавно певица в ток-шоу Андрея Малахова. - Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать.

Наталья Ветлицкая в телешоу "Привет, Андрей!" Андрея Малахова. Фото: Youtube

Наталья Ветлицкая в телешоу "Привет, Андрей!" Андрея Малахова.Фото: Youtube

Однако, спустя почти 30 лет артисты вновь наладили общение.

- Да, мы с Наташей уже виделись, - рассказал на днях Маликов «КП» за кулисами очередного новогоднего концерта. - Контакт был исключительно деловой — она хочет исполнять песню «Мне моя душа на исходе дня», которую много лет назад я для нее написал. С моей стороны нужно было документальное согласие, которое я с радостью дал.

Между тем, эта песня в расставании артистов сыграла не последнюю роль. Именно благодаря «Душе» Ветлицкая в одночасье стала знаменитость, секс-символом и кумиром парней и девушек на всем постсоветском пространстве. На ее концертах были аншлаги, кассеты с альбомом «Посмотри в глаза» разлетались мгновенно, а клип на одноименную песню снял сам Федор Бондарчук. У Ветлицкой появились толпы поклонников, и говорят, многим из них она не отказывала во внимании. За бортом этого праздника жизни остался лишь Дмитрий Маликов...

Но судя по всему, певцу удалось справить с обидой и после расставания он даже посвятил бывшей песню «Прощай, моя блондинка». Кроме того, Маликов прекрасно устроил личную жизнь — с 1992 года артист счастлив с Еленой Изаксон.

- Все эти годы Лена для меня не только любимая женщина, но и самый близкий человек и верный помощник, - отмечает певец в каждом интервью.

Наталья Ветлицкая. Посмотри в глаза HQ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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