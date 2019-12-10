"У нее есть только одно условие": русская жена решила судиться с экс-королем Малайзии

Похоже, семейные разбирательства «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V, который оставил ее с ребенком без всякой поддержки, перешли в судебную плоскость. Устав ждать законных алиментов на сына Леона, которому в ноябре исполнилось полгода, девушка обратилась в Дорогомиловский суд Москвы с иском о признании отцовства и назначении выплат на малыша.

- Однако, наш иск не приняли, сославшись на неподсудность — наверное, в районном суде это дело посчитали слишком громким и масштабным, - рассказал «КП» общественник и юрист Иван Мельников, представляющий интересы Оксаны. - Хотя по закону и установленным нормам дело разбирается по месту жительства ребенка. Мы решили обжаловать это решение, но потом Оксане и Леону стали поступать угрозы, и нам пришлось отказаться от этой идеи.

Однако, это не значит, что Воеводина опустила руки. Сейчас из-за угроз ей пришлось сменить место жительства, поэтому иск будет подан заново уже в другой суд.

- Если понадобится, мы дойдем и до Европейского суда по правам человека, - продолжает Иван Мельников. - Потому что, если даже в России Мухаммада признают отцом мальчика, наши судебные приставы не смогут с него ничего взыскать — договоренностей с Малайзией у России нет. А в Европе могут конфисковать его имущество и направить эти средства на выплату алиментов. У всех, кто видел Леона, отцовство Мухаммада не вызывает вопросов — тут и экспертиза не нужна, схожесть на лицо, к тому же малыш рожден в браке. Однако, если потребуется, Оксана готова на ДНК-тест. Единственное ее условие — чтобы отцовство устанавливали в независимой клинике, где влиятельный экс-супруг не мог бы повлиять на результаты.

Несмотря на все выходки бывшего мужа — развод без объяснения причин, оскорбления в прессе и полное отсутствие финансовой поддержки, Оксана не собирается отказывать отцу в общении с сыном.

- Если Мухаммад одумается, она даст согласие на их общение, - отметил юрист.

Оксана Воеводина показала лицо сына .

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