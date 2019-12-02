«У нее много тайных врагов, ситуация выходит за рамки»: бывшая жена экс-короля Малайзии заявила в полицию об угрозах сыну

Красивая сказка о любви теперь уже экс-короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной закончилась не просто разводом и спорами об алиментах. Русская экс-жена получила угрозы в адрес их общего полугодовалого сына Леона: теперь делом занимается полиция, а молодой маме пришлось срочно покинуть Москву.

- Все началось еще до появления моего сына на свет, когда личный помощник бывшего мужа тайно пытался выведать наш адрес у моей подруги, - рассказала «КП» Оксана. - Конечно, мне сразу стало об этом известно. А в день, когда родился Леон вместо цветов и поздравлений, я получила целую стопку документов, в которых говорилось, что если кто-то узнает о рождении моего сына, то мой бывший муж не будет платить алименты ребенку. Разумеется, никакие документы я подписывать не стала.

Не зная, как ей быть, девушка обратилась за советом к своему знакомому, обладающему авторитетом среди мусульман России. «Если ты не объявишь о рождении наследника, вам могут навредить. Тогда Оксана и завела страницу в Инстаграме, где сегодня уже 595 тысяч подписчиков.

- Сразу после этого я увидела сертификат о моем разводе в интернете, и поняла, что мой сын очень мешает Келантану (султанат, которым руководит ее бывший муж после отказа от престола. - Ред.), Чем – мы пока не знаем, - продолжает Оксана. - А 15 октября на телефон моего отца пришло сообщение, что Леону грозит опасность.

Неизвестная женщина попросила о встрече, на которую вместо Воеводиной приехала ее подруга. Разговор занял около 40 минут, и все это время «доброжелательница» настаивала, что русской жене стоит быть осторожнее.

- Оксана должна хорошо подумать над тем, что она делает, - увещевала неизвестная дама. - То, что она выступает в СМИ, это не правильно, это обсуждают не только в России и Малайзии, но и в Женеве (Мухаммад - большой любитель путешествовать, а в Европе он владеет недвижимостью. - Ред.). У неё сейчас много тайных врагов, поэтому надо забрать иск из суда (речь идёт о судебном признании отцовства. - Ред.). Пусть умерит расходы, нужно выиграть время, от этого сейчас зависит жизнь мальчика. Есть люди, которые очень заинтересованы в этом ребёнке, а ведь он маленький, он не защищён... У меня есть информация, что ему грозит опасность, и ситуация нагнетается и уже выходит за рамки...

После этого общения Оксана написала заявление в полицию, по которому теперь проходит проверка и уже переехала из Москвы.

- Ради сына я вынуждена была уехать в другой город, который, конечно же, храню в тайне, - признаётся «Мисс Москва». - Откуда идут угрозы, я не знаю, и очень надеюсь на защиту наших правоохранительных органов и государства. Но для меня было очень показательно, что при наличии тысяч ресторанов в Москве эта встреча состоялась в здании, где находится московский офис юристов моего бывшего мужа...

Напомним, экс-король бросил Оксану ещё беременной и после рождения первенца вышел с ней на связь уже через адвокатов - предложил отступные за мирный развод. Когда девушка отказалась, бывший монарх развёлся с ней по мусульманским законам, три раза произнеся при свидетелях слово «талак». Никах денег на содержание малыша он не присылает и при всех своих богатствах и расточительности, о которой хорошо известно жителям Малайзии, пытается договориться о смешном для короля размере алиментов.

Тем временем

Полиция проверит «доброжелательницу»

Представитель Оксаны Воеводиной, юрист и правозащитник Иван Мельников рассказал о перспективах заявления в полицию:

- Теперь на основании ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» должна быть проведена проверка данной информации, законности действий этой гражданки, а также сообщения о готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетнего, — пояснил Мельников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина: О замужестве с королем не жалею

Русская красавица показала подросшего сына и рассказала, что собирается выйти на работу (подробности)