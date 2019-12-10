Как Юрий Лужков подарил «КП» свою легендарную кепку

В июле 2003 года «Комсомольская правда» устроила акцию в помощь отказникам из Дома ребенка на западе столицы. В здании требовался ремонт прачечной и пищеблока. Оказалось, унылый интерьер этих помещений да и сама техника не менялись уже лет двадцать. С игрушками, памперсами и всем необходимым у ребятишек проблем не было, а вот бытовуха достала.

Мы в редакции покумекали и придумали выпросить у Лужкова его легендарную кепку, продать на аукционе, а деньги отдать Дому ребенка на ремонт. Меня как журналиста пула мэра Москвы отправили добывать ценный лот. Во время субботней ревизии мэром одной из стройплощадок около Поклонной горы я и подошла к Юрию Михайловичу со своей просьбой. Как это было, читайте материал из номера за 2003 год ниже.

Скажу сразу, Лужков кепку мне вручил. Потом редакция на торгах продала ее крупной инвесторской компании за 15 тысяч долларов. На эти деньги через несколько месяцев аккурат к Новому году Дом ребенка получил новенький пищеблок и прачечную с современными плитами и стиральными машинами. Компания-покупатель кепки и дальше не забывала о подшефных малышах. Даже вписала в свой бюджет отдельную строчку «Помощь Дому ребенка».

Кстати, на акцию «КП» тогда откликнулись многие - и спонсоры, и обычные москвичи. Все хотели чем-то помочь сиротам. Например, частная фирма подарила Дому ребенка 25 новеньких кроваток, десять комплектов игрушек, а также холодильник, стиральную машину на 15 килограммов белья и две электроплиты. Многие несли детям игрушки, деньги, вещи. Так кепка Лужкова помогла сделать доброе дело.

Примите искренние соболезнования от меня и моей семьи, дорогие родные и близкие Юрия Михайловича Лужкова.

Публикуем материал из номера «КП» за 2003 год полностью:

Каждый ребенок должен быть счастливым. Сейчас об этом столько говорят и власти, и политики. О большей части детишек позаботятся родители, но многим помочь может только общество. Мы постоянно пишем о ребятишках, для которых сейчас нашли простоватое словосочетание «дети в тяжелой жизненной ситуации». Но сегодня мы решили помочь им не только печатным словом, но и деньгами. Схема проста: идеи и исполнение - наши, материальная часть - чиновников и спонсоров.

Суть идеи. Берем у мэра Москвы какой-нибудь сувенир и продаем с аукциона. Деньги - сиротам.

Теперь угадайте с одного раза: что можно взять с мэра? Конечно, кепку - самую знаменитую часть его гардероба.

КАК ЭТО БЫЛО

Светлана Волкова, корреспондент «КП»:

Уговаривать Юрия Михайловича долго не пришлось. Со своей необычной просьбой я подошла к нему во время традиционного субботнего объезда столицы.

- Юрий Михайлович, подарите кепку! - говорю я. И излагаю суть нашего редакционного замысла.

А он взял и подарил. На благое дело, говорит, не жалко. Под прицелом фотоаппаратов знаменитый головной убор перекочевал в руки корреспондента «КП». Мы специально запечатлели этот момент, чтобы будущий покупатель не сомневался - кепка подлинная, с головы мэра.

Закрапал дождик. Лужков потрогал обдуваемую всеми ветрами голову и виртуозным жестом вытянул откуда-то из-за спины кепку. Скромную, матерчатую, цвета асфальта. Наверное, запасная.

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

Лот «Кепка Лужкова»

Кожаная, «блином», в отличном состоянии.

Цвет - черный. Размер - 62.

На внутренней подкладке по центру вшит ромбовидный кусочек кожи с изображением

Герба России. На затылочной части - полоска ткани с надписью «Коллекция 1996 - 1997 г. г.».

УСЛОВИЯ

Стартовая цена кепки - 500 долларов США. Кепку получит тот, кто заплатит за нее самую большую сумму. Торги продлятся до 15 августа этого года.

Вырученные деньги пойдут воспитанникам московского Дома ребенка № 22. После завершения аукциона в нашей редакции состоится торжественное вручение победителю кепки и сувениров от «КП».

ЦИТАТА В ТЕМУ

«Что такое кепка? Кепка - это радость общения, кепка - это то единство, которое делает нас похожими, кепка - это защита, кепка - это радость!»

Приветственное слово мэра Москвы Ю. М. Лужкова к жителям города Баку, преподнесшим ему в дар кепку во время его визита в Азербайджан в 1999 году.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Мы хотим научить сирот улыбаться!

Репортаж из Дома ребенка № 22, в который мы намерены передать деньги, полученные за купленную вами кепку

В Домах ребенка, как нигде, видишь столько несправедливостей судьбы, лишившей малышей папы-мамы. Дети-сироты даже плачут совсем не так, как домашние. Упитанный семейный любимец вопит самодостаточно, будто знает, что к нему сейчас сбегутся все взрослые, какие есть в доме. Тут - по-другому. Вот просыпается восьмимесячный Коля. Не поднимая головы, человечек тихонько поскуливает в подушку: не для больших, а для себя. И страдает совсем по-взрослому, прикрыв ручками крошечную лысую головенку. У Коли есть брат-двойняшка Саша. Он сейчас спит и страданий Коли не слышит. Была у мальчиков мама, но только три дня. Умерла в роддоме.

А вот в своей кровати, как в клетке, свесив ножки между железными прутьями, сидит двухлетний Кирилл. Он никогда не улыбается и не разговаривает.

- Кирюшка, улыбнись, - тщетно веселят малыша нянечки и объясняют: - Родители алкоголиками были, и мальчик никогда в жизни не видел улыбок. Он не знает, как это - улыбаться.

Вот взвешивают истощенного грудничка Германа и радуются: плюс целых 100 граммов - теперь он весит 3 кило 700. Идем дальше и попадаем на обед. В нашу сторону одновременно поворачиваются 16 пар глаз. Вот ждет свой стакан молока всеобщий любимец Толик, похожий на мальчика с шоколадки «Кузя, друг Аленки». Толе два с половиной года, и у него есть родная старшая сестра, которая сейчас живет в соседнем приюте. Этих детей нашли в лесу, в заброшенном доме. Сестра, навещая мальчика, строго спрашивает врачей: «Памперсы вы ему даете?» В свои восемь лет она вдруг стала главой семьи.

- У нас этот год урожайным выдался на брошенных братьев-сестричек, - говорит главврач 22-го Дома ребенка Наталья Костюшина. И знакомит нас с еще одной сиротской семьей - пятилетним Лешей и трехлетним Андреем. Есть у них и третий братик - пятимесячный, но у него обед по другому расписанию. Братья за обедом спорят:

- Я к маме хочу, - тоскует младший.

- А я хочу здесь остаться, - твердо, как большой, говорит Лешка, - здесь есть дают.

Ребят забрали сюда из ободранной квартиры с пьяными дедом и бабкой.

Бывает, к карапузам приходят в гости незнакомые добрые люди. В прошлом году объявилась одна москвичка, которая скрывала свое имя и приезжала в детдом на джипе со штатом охраны. Дама оплатила установку ванн, накупила гору ползунков и помогла покрестить детей. До сих пор ее вспоминают с благодарностью.

Нашему Дому ребенка сейчас больше всего нужны стиральные машины для ползунков и пеленок и оборудование для кухни.

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