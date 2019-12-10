2019-12-10T15:13:49+03:00
Общество

Юрий Лужков. Человек, который любил самую богатую женщину России

Сам экс-мэр называл свою семью патриархальной и счастливой
Алексей ИВАНОВ
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Юрий Лужков и Елена Батурина.Юрий Лужков и Елена Батурина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для Лужкова роль мужа была не менее важна, чем роль градоначальника. Он был, что называется, образцовым семьянином. Со своей первой супругой Юрий Михайлович прожил 30 лет, до ее смерти от тяжелой болезни. А выдержав трехлетний траур, Лужков второй раз обменялся кольцами - со своей бывшей коллегой по Мосгорисполкому Еленой Батуриной.

То был год 1991-й - ставший судьбоносным не только в истории нашей страны, но и молодоженов. Лужков триумфально вошел в мэрию, защищал Белый дом во время ГКЧП, а Батурина - зарегистрировала фирму «Интеко», ставшую основой ее будущей бизнес-империи.

Изначально «Интеко» специализировалась на выпуске пластиковой посуды, позже стала крупным платмассовым производством, а затем вошла в строительный бизнес - причем по полному циклу: от производства цемента до собственно возведения высоток и риелторского бизнеса. Со временем Елена Батурина обзавелась гостиничным бизнесом в России и многих европейских странах, а также пакетами акций крупнейших компаний. На протяжении многих лет Батурина занимает первую строчку рейтинга Forbes самых богатых женщин России. По последним оценкам 2019-о года ее состояние составляло $1,2 млрд рублей.

В беседах с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым Лужкову не раз приходилось отвечать на вопрос, как ему живется под одной с самой богатой женщиной страны и кто у них главный:

- У нас счастливая патриархальная семья, - смеялся Лужков. - Брачного контракта нет, нас соединяют только чувства. Но когда жена дарит мне деньги, я говорю ей - «Спасибо!».

У Лужкова и Батуриной в браке родились две дочери - Елена и Ольга. Обе получили образование за границей и занимаются бизнесом.

Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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