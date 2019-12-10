2019-12-10T12:41:16+03:00
Общество

Причина смерти Юрия Лужкова: экс-мэр Москвы умер во время операции

Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова. Последнее время бывший мэр Москвы испытывал серьезные проблемы с сердцем.

Сайт kp.ru писал, что политика не стало во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Он скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце, передает телеканал "Россия 24".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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