Причина смерти Юрия Лужкова: экс-мэр Москвы умер во время операции
Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
Изменить размер текста:
Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова. Последнее время бывший мэр Москвы испытывал серьезные проблемы с сердцем.
Сайт kp.ru писал, что политика не стало во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Он скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце, передает телеканал "Россия 24".
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Юрий Лужков: досье KP.RU»