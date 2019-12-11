Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда прошла по маршруту мужчины, который пописал в подъезде, а получил 12 лет за педофилию

Расследование «Мужика посадили на 12 лет за то, что он хотел пописать в подъезде» порвало читателей.

«А сколько было времени: может, на улице уже стемнело? Судя по фотографиям, около подъезда большое дерево, и можно было сходить под него!»

«Не верю! Если так хотелось писать, зачем было переться на второй этаж? Я всегда делаю это на первом и на десятом!»

«Требуем видео, кто за кем вошел в подъезд! Раз девочка гремела ключами на первом этаже, значит, и ее квартира там! И вдруг полезла: «Дядя, что вы делаете?» Мужик НЕВИНОВЕН!!!»...

Нас допрашивали, в каком районе это произошло: «Мог бы зайти в большой ТЦ, они в Москве на каждом шагу. А еще есть кафешки, «Макдоналдсы», «Бургер Кинги», KFC», ругали: «Как вы смели обвинить жертву! То, что девочка ничего не помнит, называется вытеснение, и это как раз признак серьезной травмы» и советовали дозвониться бывшей супруге: «По лицу он вылитый педофил. Жена знает, потому и ушла».

У Алексея высшее образование, и судимостей не было.Фото: Личный архив

История взяла за живое: если верить комментариям, «каждый мужчина хоть раз в жизни писал в подъезде», слишком многие женщины встречали «трясунов»-эксгибиционистов, и абсолютно все, независимо от половой принадлежности, боятся за детей, зажимают нос в лифтах и мечутся по городу в поисках сортира…

Короче, людей триггернуло. И они дотошно стали требовать полной фактуры.

ГЛУХОЙ ЖИЛОЙ СЕКТОР

«Поведение Бугая странно с самого начала, - пишет ###. - В этот день он на работу не пошел, а пошел в судебный участок...»

На самом деле я не упомянула одну мелочь: 16 апреля 2018 года, в понедельник, у нашего героя был выходной. Жена его уехала на дачу (в первый раз за сезон) и звала Лешу с собой, но он не поехал, «потому что не большой любитель дачи», - сообщает он сам из колонии.

«Отчаявшись сидеть дома, я решил пройтись, - это уже показания на следствии и в суде. - Направился в судебный участок № 97, поскольку у меня там находится дело по факту ареста счета моей банковской карты. В судебный участок я пошел примерно в 12 часов 00 минут, находился там минут десять, после чего стал гулять по улицам и пить пиво. За день до случившегося мы с женой ходили на Ботанический сад и обнаружили хороший магазин разливного пива…»

Участок мирового судьи номер 97 - это улица Гончарова, 1/6, метро «Тимирязевская». Одним фасадом здание выходит на улицу Яблочкова, где и живет наш герой.

Довольно оживленный хрущобный район.

«Я гулял по улицам Фонвизина, Академика Комарова, Большой Марфинской», - сообщает Бугай.

Смотрю по карте: улица Руставели сильно в стороне, зато все остальные замечательно выстраиваются в единый маршрут: Яблочкова - Фонвизина - Академика Комарова - Большая Марфинская и последняя как раз у Ботанического сада.

Ради эксперимента решаю восстановить путь героя.

Бегу и по пути считаю пивные точки: Фонвизина, 17, Grill best, Милашенкова, 8, «Разливное пиво», Большая Марфинская, 4/2, Local beer...

Хоть упейся.

Возможно, Бугай и пил везде, он говорит, что выпил около трех литров, но ближе всего к Ботаническому саду - Local beer, на него и надо ориентироваться…

В этой пивной, возможно, и пил пиво Алексей.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сама я, так получилось, пива не пью, но через час ходьбы, на Большой Марфинской, начинаю уже пританцовывать.

Вокруг только жилые дома (ТЦ с туалетами были в начале и середине пути, и последний - как раз в Local beer), но именно здесь нет ничего. Есть бассейн, но чужих туда не пустят, управа «Марфино»...

Я заворачиваю на улицу*, на которой Бугай, по официальной версии, напал на Милу**, и… ничего не меняется: вокруг глухой жилой сектор. В конце, возле железной дороги, «Пятерочка» и Fixprice: магазины без удобств.

Я доказала: сделать все цивилизованно прямо здесь, на месте, было невозможно.

А как?

«А В КУСТИКИ?»

Читатели фонтанируют идеями: «Банально встать у стены дома, многие так делают», «Найти гаражи», «Зайти за дерево»…

Деревья перед домом действительно есть, это же старый район, но посажены они нескромно, в трех метрах друг от друга. Да, время было - 14.40, его зафиксировала камера под козырьком подъезда, светлый день.

Послушаем Алексея?

«Поскольку это был апрель месяц, то кустов не было, на улице полно людей, зная, что за домом есть дворик, я решил пойти туда, но за углом увидел полицейских, мне эта идея показалась плохой, и я пошел вдоль дома. Вскоре увидел закрывающуюся дверь, попридержал ее и зашел в подъезд одного из домов. Это было единственное место, куда я смог дойти».

Ник странно недоумевал на сайте, зачем мужик «зашел за девочкой», а не просто так.

Наверное, странно живет за границей и не знает, что в России все подъезды оборудованы домофонами...

Дверь, в которую вошел Бугай, была первой по счету, в пяти метрах от дороги.

Тот самый подъезд. Проверка показаний на месте. Фото из уголовного дела

ВСТРЕЧА С ДЕВОЧКОЙ

Дальше читатели вообще ничего не поняли. Почему пошел на второй этаж, если самое темное место при входе под лестницей? Почему не прижался, «как все приличные люди», к мусоропроводу? Кто за кем поднялся? На каком этаже живет девочка? Если девочка мужика не стесняла, почему он не «поднял ножку» на улице? Мужчина специально забежал вперед, расчехлился и стоял наверху «со шлангом наперевес»? Почему он не потерпел, когда ребенок хлопнет дверью?

Вы, наверное, видели по фото: это хрущовка, ни лифта, ни мусоропровода, ни пространства под лестницей там нет. Есть узкие ступеньки и тесные площадки, двери квартир почти встык.

Мила Хейфицева с мамойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алексей: «В подъезд я вошел за входящей туда девочкой, и, поскольку она замешкалась на первом этаже с ключами, я подумал, что она живет на первом этаже, а сам пошел на второй…»

То есть мужчина-то как раз не хотел делать свое дело при девочке.

«…только я расстегнул штаны, достал член, вдруг услышал: «Дядя, что вы делаете?»

Девочка-то, оказывается, жила на втором и просто притормозила внизу, а может, и испугалась дядьку.

«Я машинально обернулся и увидел девочку, - показывает Алексей, - я растерялся, застегнул брюки и хотел уйти, но девочка стояла в лестничном проеме и мешала мне пройти. Я не бегал, не размахивал своим половым членом, глупостями никогда не занимался, ситуация оказалась очень дурацкой, я понял, что девочка меня тоже испугалась. Про себя я, конечно, выругался. Не зная, что делать, я вытянул руку и спросил, ее ли это квартира, она сказала, что да, на что я ей ответил, чтобы она тогда прошла. Однако она не прошла, наверное, испугалась. Я начал спускаться с лестницы, тогда она развернулась и выбежала на улицу, а я пошел домой».

Проверка показаний девочки в том самом подъезде. Фото из уголовного дела.

Читатели не верят: «Хотите сказать, что мужик в упор не слышал шагов девочки, которая шла за ним буквально по пятам?»

Им отвечают: «Тот, кто пил пиво, прекрасно знает, что в один прекрасный момент оно начинает так яростно проситься наружу, что дай бог добежать».

Читатели опять не верят: «Зачем снял штаны, если мог просто достать через ширинку? Зачем повернулся с торчащим членом и заговорил с девочкой? Зачем хватал за руки?»

Бугай - в суде: «Я не снимал штаны, я просто расстегнулся. И сразу застегнулся. Я не дотрагивался до потерпевшей. Спросил ее только тогда, когда понял, что мешаю ей пройти в квартиру»…

Мама Ирина Ивановна и адвокат Ольга Халикова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Но нет покоя комментаторам!

Ник Я тебе не верю: «Так хотел слить, что сразу расхотел, увидев девочку? Если он не справил там нужду и ушел?..»

«Может, не все в курсе, но у мужчин мочеиспускание устроено не так, как у женщин, - вступается ник Семен Семенович. - У мужчин с перепугу запирается мочеиспускание, и тогда мочу сливают урологи тонкой трубочкой».

Бугай так и говорил: «После того как я напугал ребенка, я уже не мог».

ВЫЗЫВАЙТЕ ТАКСИ…

Если кто-то думает, что мы поддерживаем обычай гадить в подъездах и самого осужденного за непотребство, то мы говорим решительное НЕТ.

У каждого из нас в кармане лежит смартфон. Такси от дома девочки до дома любителя пива, даже если его скрутило так, что он не может идти, стоит 200 рублей (я проверила).

Можно поехать не домой, а к метро, где есть заведения общепита…

То есть дующий под двери гражданин, по нашему мнению, ПО-ЛЮБОМУ заслуживал наказания…

Но вот за что, большой вопрос.

КТО НА КОМ СТОЯЛ

Мила, это важно, с самого начала описывала ситуацию иначе.

Она говорила, что незнакомый мужчина шел за ней по двум улицам (маршрут совпадает с тем, который мы знаем), поднялся за ней на второй этаж (а не пробежал вперед), когда девочка подошла к своей двери, спросил, ее ли это квартира, пытался взять за руку, улыбался... Тут школьница поняла, что мужчина держит в руке свой половой орган и показывает ей! Мила испугалась и убежала.

Потом она еще по-другому описывала произошедшее, а он поначалу вообще молчал, заговорил только на психиатрической экспертизе…

Но в итоге в их словах образовалось два противоречия: он поднялся за ней или она за ним, и он говорил про квартиру с членом наперевес или застегнувшись.

Противоречия чудовищные, но и срок за демонстрацию сейчас чудовищный: 12 - 20 лет.

Потому мы тоже спрашиваем следственные органы: девочка считает, что ее преследовали, - ну докажите это! Это же легко, камеры теперь везде.

Жертва и обвиняемый жестко противоречат друг другу - проведите следственный эксперимент.

Найдите соседку, которая подглядывала в глазок. Эксгибиционизм - тяга пугать и от шока жертвы получать удовлетворение.

Нет этого - значит, обвинение вы не доказали.

Читатели возмущаются: «С чего это словам обвиняемого больше веры, чем словам потерпевшей: по закону защиты педофилов?»

Отвечаем: согласно азбуке уголовного права! Любые неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Девочка, правда, могла принять одно за другое. Ее спрашивают о размере - размер она оценить не может. «Он что-нибудь делал рукой?» - «Нет, просто стоял». - «Как стоял?» - «Левым боком».

Ну елы-палы…

16 апреля 2018 года, в понедельник, у нашего героя был выходной. Жена его уехала на дачу и звала Лешу с собой, но он не поехал.Фото: Личный архив

ПСИХОЛОГИ

Читатели, как журналисты, любят играть в психологию. Меня спрашивали, почему у супругов Бугай в сорокалетнем возрасте нет детей, и выводили связь между чайлдфри и извращением.

Мне прозорливо писали: «Мать Милы, видимо, не замужем, раз ищет маньяков и девочку науськивает» - и тут же ругались на газету: «Зачем вы написали про автоклуб, это ни о чем не говорит. У Чикатило были наилучшие характеристики…»

Все может быть.

Но мне хочется писать хорошее. Что характер у Леши Бугая жесткий и лидерский (как говорит мама: «Не дай бог, какой характер, скажет, как отрежет»), а это эксгибиционистам вообще несвойственно.

Что этот мужчина до сих пор любит свою бывшую жену: выспрашивает у друзей малейшие подробности о ней, пишет письма…

И что любая кампания - это несправедливо. Даже кампания в защиту детей.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

«Сажают по оговору...»

У меня так знакомого посадили. И адвокаты были, и бесполезно. Сама система под это заточена. Жил большую часть времени в Китае. Прилетел в Иркутск, его в аэропорту и взяли. Якобы за год до этого он, когда был в Иркутске, тронул 5-летнюю девочку «за это». Причем девочка - дочь сестры жены. Взрослый мужик, предприниматель. Судя по всему, семья этой сестры решила перехватить его бизнес в Китае: и жена, и сестра очень подвержены влиянию мужа сестры оказались. Тот и был инициатором дела. А девочка неуверенно все это говорила, но ничего не помогло. 12 лет. Как с куста.

(Ник Из Иркутска.)

Путь осужденного

1. Судебный участок № 97, ул. Гончарова, 1/6, здесь наш герой начал свое утро.

2. Потом он пошел гулять. Сходил на улицу Руставели...

3. И отправился к Ботаническому саду пить пиво. Прошел улицы Яблочкова,

4. Фонвизина,

5. Академика Комарова,

6. Большую Марфинскую, где выпил три литра...

7. И сильно захотел в туалет.

8. На улице было много людей, стояли полицейские, кустов не было. Герой вошел в подъезд за какой-то девочкой.

* Название мы сообщить не можем.

** Имя изменено.

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