2019-12-10T20:18:01+03:00
Спорт

Юрий Жирков: Злюсь обычно после игр!

Футбольным джентльменом года по версии «Комсомольской правды» стал игрок сборной России и питерского «Зенита»
Павел САДКОВ
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В этом году болельщики проголосовали за Юрия в опросе «Кто должен стать Джентльменом года!»В этом году болельщики проголосовали за Юрия в опросе «Кто должен стать Джентльменом года!»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Иногда кажется, что Юрий Жирков бы всегда. Вот он в красно-синей форме ЦСКА поднимает на головой Кубок УЕФА, вот забивает за «Челси» в Лиге чемпионов, вот он в составе дрим-тим из Махачкалы вместе с Роберто Карлосом. О, вот в «Динамо», а потом становится чемпионом в «Зените». Это он бегает по австрийским полям, когда наша сборная выиграла «бронзу» Евро-2008. И это он помогает команде Черчесова совершить большое футбольное чудо на ЧМ-2018 в Москве... Великая карьера продолжается.

И люди это ценят. В этом году болельщики проголосовали за Юрия в опросе «Кто олжен стать Джентльменом года!». На сайте kp.ru Юрий вошел в тройку победителей (вместе с армейцем Марио Фернандесом и спартаковцем Георгием Джикия. Итак. Вот он - «Джентльмен года-2019». Именно он в ближайшие дни получит традиционный черный смокинг (его сшили наши многолетние партнеры из компании «Императорский портной»). Перед в вручением мы поговорили с лауреатом.

- Вы эмоциональный человек, как удается не нахватать красных карточек на поле?

- Ну у меня были карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. Обычно злой я бывал после игр (смеется).

- Во время матча как себя успокаиваете?

- Иногда хочется что-то сделать, но потом думаешь, зачем? Ударишь, тебя удалят. Потом штрафы... Никому это не нужно.

- Что для вас джентльменство на поле? Или это только мешает?

- Нет, должно быть джентльменство. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает.

- Летом пройдет Евро-2020. Что думаете о наших шансах?

- У нас очень сложная группа (сборной России достались Бельгия, Дания и Финляндия - ред.). Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

- Два матча мы проведем в Питере – это плюс?

- Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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