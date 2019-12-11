2019-12-11T08:33:51+03:00
Звезды

«Слишком много недопонимания и обид»: Шаляпин объяснил, почему расстался с бывшей женой Джигарханяна

Судя по всему, герои ток-шоу и правда решили разойтись
Игорь ПОЛЯКОВ
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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандальный певец Прохор Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская окончательно расстались. Об этом в эксклюзивном интервью «КП» рассказал сам Прохор.

- С горечью хочу признаться, что наши сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу.

- К великому сожалению, - вздыхает Шаляпин. - В том, что так произошло, мы виноваты, пожалуй, оба. Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину.

Но что бы там ни говорили наши недоброжелатели, как бы ни трактовала наши отношения жёлтая пресса, наша встреча была для нас обоих, пусть и мгновением, но по-настоящему счастливым.

Я искренне благодарен Виталине за тёплые чувства, за доброту, за интересное и умное общение, за подаренный мне новый бесценный опыт.

Но слишком много скопилось сейчас между нами недопонимания и обид. Особенно в последнее время.

И трещина эта становится, к сожалению, всё глубже.

Всё чаще мы смотрим в разные стороны. Всё чаще не понимаем друг друга.

Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами.

Это ведь из жизни тоже никуда не денешь.

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Шаляпин с сыном, которого ему родила Татьяна Гудзева
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После стольких неудачных попыток создать семью очень трудно снова решиться на этот шаг, потому что и устал от экспериментов над своей жизнью и боюсь новых разочарований и боли.

Наверное, подспудно мешает этому и негативный семейный опыт моих родителей. Слишком тяжёлый след остался у меня в душе от этого из детских лет.

Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у неё попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым, - подчеркнул Шаляпин.

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С любовницей Татьяной.
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Напомним: после развода с Арменом Джигарханяном. Вместе с Прохором они даже обсуждали возможность завести общих детей. Увы, не сложилось. Недавно бывшая девушка Шаляпина Татьяна Гудзева родила ему сына Фёдора. Видимо, Виталина не смогла простить Прохору адюльтер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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