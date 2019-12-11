2019-12-11T13:54:51+03:00
Спорт

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага

Генеральный секретарь федерации бокса Умар Кремлев заявил, что иначе ехать на Игры не имеет смысла
Сергей КИРИЛЛОВ
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото: Донат Сорокин/ТАССГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения… Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии,— приводит слова Кремлева «РИА Новости».

Мнения, как и в прошлый раз перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане разделились. К примеру российский боксёр Миша Алоян заявил:

«Если скажет президент — он сам спортсмен, — что надо ехать (под нейтральным флагом ), то надо забыть всё это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться», — цитирует Алояна ТАСС.

Напомним, что и перед Играми-2018 в Корее тоже шла дискуссия ехать - не ехать. В результате на самом верху было принято решение, что наши спортсмены будут выступать в нейтралном статусе. Правда, тогда удалось договориться с МОК, что команда все же будет, просто называться она будет нейтрально — "Олимпийские атлеты из России». Тем более, что в конце Игр сборной должны были вернуть флаг, что и произошло.

Но теперь ситуация еще сложнее...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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