2019-12-11T13:20:11+03:00
Спорт

Запад старается ужесточить санкции против российских спортсменов

В среду, 11 декабря, состоится заседание Комиссии спортсменов ВАДА, на котором готовится иск в Спортивный арбитражный суд
Сергей КИРИЛЛОВ
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Британские и американские СМИ накануне заседания Комиссии спортсменов ВАДА устроили массированную атаку, обвинив агенство в том, что оно дало слабину.Британские и американские СМИ накануне заседания Комиссии спортсменов ВАДА устроили массированную атаку, обвинив агенство в том, что оно дало слабину.Фото: REUTERS
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Приговор ВАДА российскому спорту по мнению наших спортсменов и тренеров оказался очень жесток. Но на Западе многие недовольны мягкостью вердикта.

Британские и американские СМИ накануне заседания Комиссии спортсменов ВАДА устроили массированную атаку, обвинив агенство в том, что оно дало слабину. Мол, фактически оставила российским спортсменам возможность продолжить карьеру. Громче всех из этих голосов прозвучало высказывание главного следователя ВАДА британца Джека Робертсона, который и вовсе сказал, что агентству теперь больше подходит клеймо комнатной собачки России.

Но мы все это уже проходили. Вся артподготовка была сделана накануне заседания Комиссии спортсменов ВАДА, которая должна исправить это «недоразумение». Западные политики в данном случае используют эту комиссию , как подручный инструмент - мол, смотрите, сами спортсмены против! Некоторых американских атлетов даже подговорили, чтобы они подготовили акции протеста и заявили, что на Олимпиаде не будут подниматься на пьедестал, если рядом будут стоять россияне.

А техника простая — Комиссия спортсменов готовит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), где требует ужесточить наказание. Все дело в том, что наши идеологи всей этой антироссийской компании боятся, что Россия подаст в CAS свой иск. И он, как и накануне Олимпиады-2018, оправдает большинство российских атлетов.

Тогда весь Запад скрежетал зубами и теперь старается сделать все, чтобы такой прокол не повторился. А этот встречный иск, по мнению западных юристов-крючкотворов , как минимум сведет на нет усилия российской стороны.

КТО БЫЛ ОПРАВДАН

Напомним, что CAS за 10 дней до старта Игр-2108 в Пхенчхане удовлетворил иски 28 российских спортсменов на решение МОК о их пожизненном отстранении от спорта. Еще 11-и в этом было отказано. Часть из оправданных спортсменов приняли участие в Олимпиаде, других туда не пригласили или они уже завершили карьеру.

В число 28 оправданных спортсменов попали:

Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (оба — санный спорт), Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева (все — хоккей).

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

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ВАДА казнило российский спорт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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