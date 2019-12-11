За вейпы и кальяны оштрафуют так же, как за сигареты
Так популярные среди молодежи электронные курительные изделия, кальяны и вейпы по закону не будут ничем отличаться от традиционных сигарет. Законопроект, который приравнивает все виды и способы доставки табака, принят в Госдуме в первом чтении в среду, 11 декабря.
В случае окончательного принятия документа, тех, кто курит кальян, использует электронные сигареты типа IQOS, GLO и прочих, а также испарители в неположенных местах, будут штрафовать наряду с курильщиками обычных сигарет. Также все новомодные приспособления доставки никотина нельзя будет показывать в кино и продавать тем, кому меньше 18.
По мнению нарколога Алексея Казанцева, ограничения действительно могут помочь оградить молодых людей от пагубной зависимости, так как многие попросту не понимают, насколько они вредны и сами не замечают, как переключаются на более тяжелые классические сигареты. Или продолжают использовать нагреватели и вейпы, думая, что раз нет продуктов горения, значит и вред минимальный.
- Не говоря о том, что табак вреден, кто-нибудь задумывается о том, что кальян — настоящий рассадник инфекции? - задается вопросом врач. - Эти трубки никто не дезинфицирует, не стерилизует. Через кальян можно заразиться, к примеру, туберкулезом. А вейпы? Они же взрываются! И уже есть зафиксированные случаи смертей. Кроме того, там есть глицерин — одна из составляющих «вкусного» пара. Влияние глицерина на организм окончательно не изучено. Также неизвестно, как аукнется в будущем использование электронных сигарет. Нужно понимать, что абсолютно любое табакокурение — это отсроченный вред. Через 5-10 лет по одной внешности можно четко понять, кто курит, а кто нет.
КСТАТИ
Вредные привычки в законе: россиянам разрешат дымить в аэропортах и пить пиво на стадионах
Вредные привычки возвращаются, причем на законных правах. Курилки, которые исчезли из российских аэропортов в 2013 году, скоро, похоже, оборудуют снова. Соответствующий законопроект прошел уже два чтения в Госдуме. Под напором коллег из нижней палаты парламента сдался и профильный комитет Совета Федерации. (подробности)
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Что опаснее: обычные сигареты или вейпы
Чем опасна пластиковая посуда? Как спасти человека при инсульте до приезда скорой? Что нам мешает выспаться? Как увеличить продолжительность жизни? Как смартфоны влияют на здоровье детей? Об этом и еще очень-очень многом другом в подкасте «Здоровый разговор» рассказывает Мария Баченина. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно. Ставьте оценки и пишите комментарии! (необходимо скачать приложение)
ИСТОЧНИК KP.RU