2019-12-11T18:23:44+03:00
Общество

За вейпы и кальяны оштрафуют так же, как за сигареты

Закон, уравнивающий все виды курения, прошел первое чтение в Госдуме
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Так популярные среди молодежи электронные курительные изделия, кальяны и вейпы по закону не будут ничем отличаться от традиционных сигарет.Так популярные среди молодежи электронные курительные изделия, кальяны и вейпы по закону не будут ничем отличаться от традиционных сигарет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Так популярные среди молодежи электронные курительные изделия, кальяны и вейпы по закону не будут ничем отличаться от традиционных сигарет. Законопроект, который приравнивает все виды и способы доставки табака, принят в Госдуме в первом чтении в среду, 11 декабря.

В случае окончательного принятия документа, тех, кто курит кальян, использует электронные сигареты типа IQOS, GLO и прочих, а также испарители в неположенных местах, будут штрафовать наряду с курильщиками обычных сигарет. Также все новомодные приспособления доставки никотина нельзя будет показывать в кино и продавать тем, кому меньше 18.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, ограничения действительно могут помочь оградить молодых людей от пагубной зависимости, так как многие попросту не понимают, насколько они вредны и сами не замечают, как переключаются на более тяжелые классические сигареты. Или продолжают использовать нагреватели и вейпы, думая, что раз нет продуктов горения, значит и вред минимальный.

- Не говоря о том, что табак вреден, кто-нибудь задумывается о том, что кальян — настоящий рассадник инфекции? - задается вопросом врач. - Эти трубки никто не дезинфицирует, не стерилизует. Через кальян можно заразиться, к примеру, туберкулезом. А вейпы? Они же взрываются! И уже есть зафиксированные случаи смертей. Кроме того, там есть глицерин — одна из составляющих «вкусного» пара. Влияние глицерина на организм окончательно не изучено. Также неизвестно, как аукнется в будущем использование электронных сигарет. Нужно понимать, что абсолютно любое табакокурение — это отсроченный вред. Через 5-10 лет по одной внешности можно четко понять, кто курит, а кто нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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