Парадоксы российского рынка недвижимости: велика страна, а мы ютимся в однушках

МАЛЕНЬКАЯ, ЗАТО СВОЯ

Россия может похвастаться одной из самых высоких в мире обеспеченностью жильем. На одного человека приходится примерно половина отдельной квартиры (456 квартир на 1000 человек), причем этот показатель растет. В росте, правда, играет роль не только строительство новых кварталов, но и убыль населения.

Но если говорить о площади нашего жилья, то все уже не так радостно. По последним данным Росстата, на одного россиянина, включая пенсионеров и детей, приходится 25,8 квадратного метра. Например, в Германии живется немного просторнее - 39 квадратов на человека, а средний американец может разгуливать по 70 квадратным метрам личного пространства.

Откуда же такое противоречие - жилья много, но как-то оно мелковато?

- Корни идут из советских времен. Когда после революции высчитывали норму жилплощади, получилось 9 квадратных метров на человека. С этой нормой мы жили все советское время, и сейчас ее влияние не прошло до конца, - рассказал «КП» профессор Московского архитектурного института Сергей Ткаченко, возглавлявший в свое время НИИ Генплана Москвы.

КЛЕТУШКИ ПО 11 КВАДРАТОВ ТОЖЕ НУЖНЫ

Но ведь Советского Союза уже почти 30 лет как нет. Конечно, возведенные тогда дома стоят и сейчас - и слава богу, но ведь строится в современной России довольно много. Могли бы уже уйти от пресловутых 9 квадратов. А вместо этого мы видим, что набирают популярность квартиры-студии и появляются жилые помещения по 11 квадратных метров.

- А чем это плохо? Поверьте, если вы захотите купить шикарную квартиру хоть в 200, хоть в 300 квадратных метров, варианты мгновенно найдутся. Но важно, чтобы на рынке были предложения для всех покупателей - и богатых, и не очень, - считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. - А сейчас сформировалась довольно большая прослойка людей, кому 11-метровой квартиры достаточно.

Так что советские нормативы не просто живее всех живых, а еще и под условия нынешнего свободного рынка подходят.

Общероссийская статистика штука коварная. Москвичи, например, сильно удивятся, узнав, что за последние три года цены на жилье в стране упали.

- Цифры больше говорят о демографической и миграционной ситуации,- уверен Олег Самойлов. - В Москве и городах-миллионниках цены на жилье пусть понемногу, но растут. Потому что народ стремится в столицу и региональные центры притяжения. В остальной России спрос на жилье падает, и как следствие - цена на него падает. Вот и получается как в старом анекдоте: в среднем мы с тобой оба упитанные.

А как у них?

СНЕСТИ РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

В XXI веке жилищный фонд России вырос на треть. По итогам 2018-го в стране насчитали 3,6 млрд кв. метров жилья. В принципе это и неудивительно - строительные компании работают с размахом, чуть ли не у каждого второго россиянина - ипотека. Только все эти стройки не помогли омолодить наше жилье. Наоборот, его средний возраст с 2000 года увеличился на 17% - до 37 лет.

- Строим мы аномально много по сравнению с другими развитыми странами. По крайней мере если сравнивать российские крупные города с аналогичными в Европе и Америке, - сказала «КП» исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. - Но это все равно капля в море уже существующих домов. 75,3 миллиона квадратных метров, которые ввели в строй в прошлом году, - это порядка 2% всего массива жилого фонда.

Чтобы жилье «молодело», нужно не только строить новое, но и сносить старое. Здесь у России тоже «особенная стать». По убытию жилфонда, как это называется на чиновничьем языке, мы одни из аутсайдеров в мире.

- Помните, была такая масштабная программа расселения ветхого и аварийного жилья? - продолжает Полиди. - По ней расселили порядка 15 миллионов квадратов жилья. По данным Минстроя и Росстата, можно сказать, что снесли из них примерно половину. А вторая половина просто стоит пустой, и не удивлюсь, если числится как жилые помещения.

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