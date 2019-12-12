Владимир Евтушенков из Храма Христа Спасителя: Юрий Лужков пережил три инфаркта. Но много работал, поэтому и жил

12 декабря в Храме Христа Спасителя прошло отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. На гражданской панихиде корреспондент "КП" пообщался с другом покойного, Владимиром Евтушенковым. - Владимир Петрович, чему научил наш отечественный бизнес Юрий Михайлович?

- Прежде всего он учил градоначальников не мешать бизнесу. Сам он не мешал, как правило.

- А лично в вашей судьбе он какую-то роль сыграл? Чем он вам помог? Лужковский почерк есть в вашей работе, в работе других бизнесменов?

- Он повлиял. Мы все люди из советского прошлого. Я тоже.

- Вы давно с ним общались?

- В субботу. По телефону. Он был в Москве. Хотел заехать, но меня не было в столице. У него было хорошее настроение. Я говорю: приезжай в понедельник. Он: ты знаешь, я должен отлететь на небольшую операцию. Давай приеду в конце недели. Хочешь насмешить Бога…

- Он же вашим родственником был?

- Нет, он не был родственником.

- Что известно о его заболевании? Я видел, как он бегает, на комбайне работает с девяти утра до девяти вечера. Он никогда не жаловался.

- На минуточку, он перенес три инфаркта в своей жизни. И только благодаря хорошей физической форме, тому, что постоянно занимался спортом, вел правильный образ жизни, мог так много и долго работать. Не выпивал, не курил.

- Это еще во времена на посту мэра он три инфаркта пережил?

- В разные времена. И до мэра один. И один – в печально известном 1993 году. Помните, когда 1 мая много погибло людей. А 10 мая у него инфаркт.

(1 мая 1993 года на Гагаринской площади Москвы произошло столкновение оппозиционных режиму Б.Ельцина сил и ОМОНА. – А.Г.)

- А как же он умудрялся такой образ жизни вести? Он все время что-то делал.

- Вы поймите, если бы он вел другой образ жизни, все закончилось бы гораздо раньше. Это его держало.

- У меня было ощущение, что он был благодарен Дмитрию Медведеву за ту отставку его с поста мэра Москвы…

- Это полная глупость, что он был благодарен. Он всегда жалел. Он просто, как любой настоящий мужик, умел переключаться, адаптироваться к новым ситуациям. Когда возникла эта коллизия, он пережил тяжело, но пережил. И стал жить новой жизнью.

- Про инфаркты он вам сам рассказывал?

- Я рядом был много лет, я знаю.