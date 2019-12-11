Педагог - не книжный червь, а тот кто постоянно личностно развивается

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу.

Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Корреспондент «КП» - Владивосток» встретился с педагогом и представителем приморских конкурсантов Максимом Кильчевским.

Максим Кильчевский, учитель математики средней общеобразовательной школе № 25 Владивостока. Фото: Архив М. КИЛЬЧЕВСКОГО

Максим обучает детей математике в средней общеобразовательной школе Владивостока, при этом самому ему лишь 26 лет. Три года назад Максим занял призовое место на городском конкурсе «Учитель года». А сегодня он уже заместитель директора школы. Главным своим профессиональным качеством считает любовь к своему делу.

- Работа — это мое хобби, ставшее профессией. Мне повезло заниматься именно тем, что приносит мне счастье, - делится Максим. Судьбу преподавателя ему предрекали еще тогда, когда он сам был школьником.

- Помню, что во время выпуска в 4 классе всем нам «пророчили» различные профессии, и мне сказали, что я стану учителем, хотя в моей семье педагогов не было. «Пророчество» оказалось верным. По окончании школы Максим поступил в пединститут. - Учитель — это то ремесло, в котором ты постоянно развиваешься. Мне всегда есть, к чему стремиться, а вокруг ежедневно происходит что-то новое, интересное. В этой профессии невозможно не состояться.

Попробовать себя в конкурсе «Учитель будущего» Максим решил сразу же, как только узнал о мероприятии. А так получилось, что узнал он одним из самых первых. - Конкурс был разработан на форуме «Территория смысла», а я там как раз находился. Уже тогда подумал, что надо извлекать из него пользу. Очень интересно узнать об опыте коллег из других городов России. Наша команда тоже покажет, что мы очень крутые - можем заряжать энергией и обучать любого!

Подобные мероприятия, по словам Максима, помогают популяризировать профессию учителя. - Нам следует показывать детям, что учитель — это не книжный червь, а человек, который постоянно личностно развивается, ведь это правда! У нас много мероприятий, конкурсов, форумов, в которых можно себя проявить и показать. Развитие нашей прекрасной профессии находится под ответственностью преподавателей и государства.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.