Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену

Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере. За секс-сцену, сыгранную откровенно и смело, с одной стороны, ее затравили в Сети — мол, как может жена и мать позволить себе такое в кадре? А с другой — рейтинг актрисы взлетел вверх, и сейчас она как никогда востребована в профессии. Да и сам откровенный эпизод большинство актеров и режиссеров называют сексуальной революцией в нашем кино.

Между тем, «Текст» сказался и на семейной жизни Кристины. По ее словам, Гарик Харламов тяжело переживал киношную «измену» жены и реакцию зрителя, хотя на публике во всем поддерживал Асмус. Чтобы не испытывать супруга и дальше, теперь артистка отказывается даже от сцен в нижнем белье.

Но, видимо, шоумен решил, что теперь тоже может уйти в отрыв. Так, для съемок нового проекта Гарику Харламову подберут эффектную партнершу на роль любовницы. Комедийный сериал «Зона комфорта» начнут снимать в январе, а в ближайшие дни пройдет кастинг для девушек.

- Кристина — любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна, оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения к юриспруденции не имеет, - сообщили в соцсетях организаторы кастинга. - Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера.

Единственное, о чем умолчали организаторы, так это об актерском опыте претенденток — видимо, для такого проекта это не главное. Рассказать о подробностях проекта "Комсомолке" тоже пока не смогли. По задумке съемочной группы, «Зона комфорта» будет показана на YouTube, а не в телеэфире.

asmuskristina Кристина Асмус на съемках фильма "Текст".

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