"Это шок": cкандальное видео с Кристиной Асмус из фильма "Текст" оказалось обманом

Cкандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по актрисе. Хейтеры не давали ей прохода, угрожая расправой, оскорбления сыпались на мужа артистки. Травля, которая продолжалась с момента последней кинопремьеры, довела звезду до нервного срыва. И вот спустя месяц появились шокирующие подробности о том, что на самом деле происходило в откровенных кадрах с участием Кристины и Ивана Янковского.

Для съемки откровенных сцен, как выяснилось, используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. Получается, что все показанное является обманом, красивой картинкой. А моралисты могут спать спокойно.

"В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела", - цитирует продюсера Ольгу Леснову "Пятый канал".

Кинокритик Василий Корецкий считает, что сцена с участием Кристины Асмус получилась чересчур откровенной. "В данном случае это некий аттракцион, усиливающий эмоциональное воздействие на зрителя. Любые подобные сцены, любые сцены в кино воспринимаются зрителем, на самом деле, так. Это шок", - заявил он.

Напомним, Кристина Асмус оказалась в центре скандала после того, как снялась в постельных сценах с Иваном Янковским. Кристина даже сообщала, что в интернете действует целая группа хейтеров, которые ей угрожают. Злопыхатели обвинили ее в излишней развращенности и принялись писать ее супругу Гарику Харламову, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Кристина в ответ поблагодарила мужа. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.