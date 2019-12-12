"Уголовное дело пытались возбудить еще год назад": Экс-помощник главы СК РФ - о богатых родителях, на 5 лет оставивших ребенка в больнице

Генерал-майор юстиции, экс-помощник главы СК РФ Игорь Комиссаров один из тех людей, кто еще в январе 2019-го пытался помочь девочке, запертой собственными родителями в стенах частной клиники «Мать и дитя». В интервью «Комсомолке» он объяснил, где были правоохранительные органы и почему не возбуждалось уголовное дело. И что таких историй по всей России на самом деле сотни.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТОЛЬКО ДЕДУШКА

1 000 000 рублей в месяц по контракту, плюс оплата работы нянь (около 150 тысяч рублей в месяц каждой, а у девочки было две няни) — во столько родителям 5-летней Саши (имя изменено) обходились тишина и покой в семье. Сашенька родилась недоношенной в и первые несколько месяцев ее выхаживали в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ). Еще в мае 2014 года Сашу вместе с мамой Татьяной Максимовой выписали домой. Но через несколько дней женщина приехала обратно и снова попросила о госпитализации. Сама ложиться в больницу не стала, оставив с дочкой няню. Больше Саша стены ПМЦ не покидала. Скоро ей уже 6 лет. Родители почему-то уверены, что их дочь неизлечимо больна, хотя врачи утверждают обратное. Но им семья не верит и отказывается забирать Сашу домой.

Одноместная палата со всеми удобствами, куча игрушек, чужие люди рядом и территория больницы, вот все, что девочка видела за свою маленькую жизнь. Мама и папа приходят к ней изредка. Врачи рассказывали, что на последний день рождения поздравить девочку пришел только дедушка. История всколыхнула всю страну.

Сашу (на фото) обнаружили сотрудники благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам».Фото: Youtube

О «БРИЛЛИАНТОВОЙ УЗНИЦЕ» ЗНАЛИ МНОГИЕ

Оказывается, о судьбе Саши еще год назад стало известно компетентным органам, в том числе и Следственному Комитету РФ. Вот, что рассказал «Комсомолке» экс-помощник главы СК РФ, генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров.

- О том, что этот ребёнок 5 лет находится в клинике, я узнал в начале года от Елены Альшанской (руководитель благотворительного фонда «Волонтеры — в помощь детям-сиротам» - Ред.), с которой знаком много лет. В мои функциональные обязанности входило (в сентябре 2019 Комиссаров уволился из органов по собственному желанию — ред.), в том числе, осуществление взаимодействия с общественными организациями, занимающимися защитой прав и интересов детей. О ситуации с ребёнком я после встречи с Альшанской сразу информировал соответствующие подразделения центрального аппарата СК и ГСУ СК России по Москве. Изучив сложившуюся ситуацию, они приняли необходимые решения, усмотрев признаки состава преступления по двум статьям УК (127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы», статья 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - ред.). Но прокуратура отменила постановления о возбуждении уголовного дела.

В тот период о ситуации с девочкой знали и органы опеки и попечительства, и уполномоченные по правам ребенка, сотрудники прокуратуры, и даже отдельные журналисты. Известно также, что врачи изучали психическое и физическое состояние ребенка. И в ходе этой проверки врачи не увидели необходимости и дальше оставлять девочку в медучреждении.

- Если честно, ситуация просто аховая. Маленькая девочка, о существовании которой знали многие взрослые, в том числе и уполномоченные решать ее судьбу, до сих пор в больнице, это вообще законно?

- Где сейчас должен находится ребёнок, обязаны думать органы опеки и попечительства, исходя прежде всего из интересов ребёнка.

- Медцентр подал иск о расторжении контракта с родителями только весной этого года, когда Саше было уже почти 5 лет. Вы видели медицинские документы, до этого они и правда лечили девочку? На каком основании вообще держали у ее себя?

- Все обстоятельства сложившейся ситуации могли быть изучены в ходе расследования отмененного уголовного дела. С необходимой оценкой действий всех лиц, имеющих отношение к этой ситуации. Этого не произошло.

Медцентр решил расторгнуть контракт с родителями именно в тот период, когда к ним пришли сотрудники СК и стали задавать вопросы. Возможно, это совпадение во времени и пространстве.

- Такое чувство, что на многих причастных к этой истории можно уголовное дело заводить. Но хотят отделаться малой кровью, лишить родительских прав и передать в приемную семью. А кто ответит за эти 6 лет?

- Вопрос, кто должен ответить за то, что здоровый ребёнок (это констатировали врачи) все это время находился в фактической изоляции в клинике, сегодня следует адресовать в прокуратуру, СК и Минздрав.

ТАКИХ ИСТОРИЙ ТЫСЯЧИ

- Получается, любая больница может стать приютом для детей на многие годы? Вы за свою практику сталкивались с подобными случаями?

- Это большая системная проблема, у нас в стране тысячи детей находятся в медицинских учреждениях и интернатах, хотя формально у них есть родители или опекуны, и по документам они якобы проживают в семье. Объективно говоря, во многих случаях родителям тяжело и материально, и психологически обеспечить постоянное проживание ребенка в семье.

А здесь просто семья богатая и элитная клиника, поэтому всех так эта история и поразила.

Подобные ситуации я видел и ранее. Их тысячи. Но особый цинизм — это опекуны, которые берут сирот-инвалидов из детдома, деньги получают, но по факту ребенок продолжает жить в интернате и появляется в этой приемной семье лишь на несколько дней.

Диких историй достаточно. Лет 7 или 8 назад разбирались с историей, когда взрослая женщина брала из интерната мальчиков. Понятно для каких целей. Каждый жил у нее недолго, а потом снова оказывался в интернате. И тоже все видели и понимали.

Или история о Валере из Магадана (сирота, которого приемная мама буквально морила голодом, выдумывая несуществующие болезни. В крайней степени истощения ребенка привезли в Москву, — ред.). Там тоже были сложности, если не посложнее, чем в истории с девочкой, живущей в клинике «Мать и дитя». По моему предложению тогда уголовное дело было передано из Магадана в центральный аппарат СК. Валера обрёл новую семью, жив и здоров. Неделю назад прислали его фотографию. Благодарили, что с моей помощью удалось его спасти, сохранив ему жизнь и здоровье. Крепкий парень, красивый, в бассейн ходит. А привезли его в Москву практически трупом.

- Говорят, что вы уволились из следственных органов из-за этой истории?

- У меня нет объективных оснований связывать своё увольнение с моим контролем за ходом и результатами расследования какого-либо из конкретных уголовных дел. В тот период у меня на контроле таких случаев было даже не 2 и не 10, гораздо больше. Контроль за расследованием уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, выявление причин и обстоятельств, способствовавших их совершению уже предполагает возможное противодействие такой деятельности. И негативные итоги такого противодействия. Но у каждого приличного человека есть выбор, как поступить в той или иной ситуации. И я свой выбор давно сделал.

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

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