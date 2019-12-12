Жена актера Кости Крюкова одевается как первая леди

Костя Крюков вот уже шесть лет счастлив в браке с Алиной Алексеевой. Супруги души друг в друге не чают. На всех светских мероприятиях они появляются вместе. Публика не раз отмечала, что племянник Федора Бондарчука и его избранница выглядят очень гармонично и благородно.

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Костя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страны. Его дедушка - легендарный режиссер Сергей Бондарчук. Бабушка - знаменитая актриса Ирина Скобцева, дядя - известный режиссер Федор Бондарчук. Константин и сам снимается в кино. В его списке более 50 ролей. А дебютом стала роль в картине "9 рота", которую снял Федор Бондарчук.

lisiixvost Константин Крюков с женой Алиной

"Я хорошо знал маму Кости - Алену Бондарчук, старшую сестру Федора. В молодости мы часто общались. Она была доброй, замечательной женщиной, и я очень сожалею, что ей не удалось победить болезнь. Алена умерла так рано, ей было всего 47 лет. Но я рад, что ее сын смог благополучно устроить свою личную жизнь. Константин с Алиной - красивая пара", - рассказал историк моды Александр Васильев.

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По его словам, Крюков находит время следить за собой. "По количеству выходов в свет племянник, мне кажется, уже переплюнул дядю", - цитирует его 7 Дней.

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Однако больше всего Васильева поразила Алина. "Ни в одном наряде не погрешила против здравого смысла. Она одевается как первая леди. У нее отличная фигура и замечательный вкус - в том числе и в выборе мужа. Алина понимает, что ей идет, не носит провокационных вещей", - заявил эксперт.

kkrukov Шесть лет прошло с того прекрасного дня! Спасибо тебе за каждый день! За то, что рядом, за то, что вместе, за каждое утро и каждую улыбку! За то, что горжусь тобой! Ты мое самое ценное сокровище! Люблю тебя

Девушка предпочитает элегантные образы, идеальные аксессуары и соблюдает золотое правило - если открыли внизу, то все закрыли наверху. Константин жене ничуть не уступает. Он часто выбирает двубортные костюмы. И они актеру идут, так как он в хорошей спортивной форме.