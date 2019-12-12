2019-12-12T15:45:10+03:00
Здоровье

Почему немецкие врачи не смогли спасти Юрия Лужкова

Из-за чего могут возникнуть смертельные осложнения и каковы шансы выжить у пациентов при похожих проблемах с сердцем, «КП» рассказал опытный врач-кардиореаниматолог
Анна НИКОЛАЕВА
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Юрий Лужков на Радио "Комсомольская правда".Юрий Лужков на Радио "Комсомольская правда".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Со слов врачей мюнхенской клиники, у их пациента обнаружилось кровотечение из коронарных артерий и произошла тампонада сердца. Что может стать причиной такого состояния и каковы шансы спасти пациента - об этом «КП» рассказал врач-кардиореаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии московской городской клинической больницы № 52 Георгий Арболишвили.

- Тампонада возникает, когда наружная оболочка сердца перикард (ее также образно называют сердечной сорочкой) заполняется критичным объемом жидкости. Это может быть кровь, лимфа, гной. Жидкость начинает давить на сердце, оно сжимается и перестает работать. Шансы спасти пациента зависят от причины тампонады.

- Например?

- У человека может развиться инфекционное воспаление перикарда, которое сопровождается накоплением жидкости. Вызвать такое осложнение может, в том числе, грипп. В этом случае жидкость накапливается постепенно, и шансы спасти пациента есть.

Самый опасный вариант - когда тампонада возникает из-за перфорации коронарных артерий, которые подходят к сердцу. Упрощенно говоря, это их продырявливание. Тогда в сердечную сорочку может быстро хлынуть большой поток крови. Спасти пациента в этом случае крайне маловероятно. В медицинской литературе описываются случаи, когда люди выживали, но такие ситуации единичны.

- Из-за чего может произойти «продырявливание» артерий? СМИ пишут, что Юрию Лужкову делали коронарографию (то есть рентген-исследование сосудов сердца с введением в них контрастного вещества).

- Нет, сама по себе коронарография привести к таким последствиям не может. Другое дело, что сейчас сразу после нее нередко проводится ангиопластика. Это уже хирургическое вмешательство, с помощью которого расширяют суженные сосуды сердца. В том числе могут применяться специальные баллоны для такого расширения (немецкие СМИ как раз сообщают об использовании баллонов. - Ред.).

Перфорация артерий при ангиопластике - так называемое ожидаемое осложнение. То есть кардиохирурги всегда предполагают, что это может произойти. Степень риска зависит от многих факторов: состояния сосудов пациента, возраста, сопутствующих заболеваний. У пожилого человека, как правило, эти факторы сочетаются. Теоретически «дырки» могут возникнуть и в результате врачебной ошибки. Но это маловероятно. Ангиопластика у нас в стране, как и в Германии, давно уже рутинная, отточенная процедура, которая выполняется часто и успешно большому количеству пациентов.

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Похороны Юрия Лужкова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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